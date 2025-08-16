Ministro Kelvín Cruz inaugura Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

Nueva York. –

Con una masiva asistencia de más de 2,500 atletas, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, dejó inaugurados este viernes los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte en la ciudad de Nueva York, evento que se desarrollará hasta el 31 de agosto y que ha sido definido como la cita deportiva más importante de la comunidad dominicana en el exterior.

La ceremonia inaugural, celebrada en el recinto de la Universidad Lehman College de El Bronx, estuvo marcada por la energía, el entusiasmo y el orgullo patrio que manifestaron atletas, dirigentes, entrenadores y familias que se congregaron para dar inicio a las competencias.

El acto fue encabezado por el ministro Cruz, el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, el asambleísta por el distrito 78, George Álvarez, así como líderes comunitarios y deportivos.

Organizados por el Miderec, con el respaldo de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York, los juegos reúnen delegaciones de ciudades como Rhode Island, Lawrence y Boston, que competirán en 21 disciplinas deportivas, además de incluir actividades artísticas, culturales y de medicina deportiva.

Una de las grandes novedades de esta edición es la participación récord de 12 equipos en el torneo de sóftbol femenino, un logro que refleja el crecimiento sostenido de esa disciplina dentro de la diáspora dominicana.

El evento está dedicado a Nurys D’Óleo y a Luisín Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports. Durante su discurso, el ministro Cruz destacó la trascendencia de estos juegos para la identidad nacional:

“Patria puede tener cualquier país, pero Juan Pablo Duarte solo lo tiene la República Dominicana”, expresó.

La tradicional antorcha de los juegos inició su recorrido en Manhattan y pasó por Queens, Brooklyn, Staten Island, Long Island y El Bronx, llevando consigo un mensaje de unidad, identidad y esperanza entre las comunidades dominicanas de Nueva York.

Por su parte, el cónsul Vásquez reiteró el compromiso del Gobierno dominicano en seguir fortaleciendo los vínculos con los dominicanos en el exterior.

Mientras que el presidente de la Unión Deportiva Dominicana en Nueva York, Evaristo Madrigal, junto al director general Roberto Rojas y el técnico Pedro Pablo Pérez, garantizaron que esta edición estará a la altura en materia de organización, seguridad y calidad.

Las competencias deportivas se celebrarán en diferentes escenarios de la ciudad de Nueva York y culminarán el próximo 31 de agosto, con la gran ceremonia de premiación a los atletas y equipos más sobresalientes.

5 Visitas totales 4 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...