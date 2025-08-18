Moon Palace The Grand Montego Bay: Jamaica recibe inversión hotelera de USD $700 millones

Montego Bay, Jamaica, 18 de agosto de 2025

Con la presencia del primer ministro Andrew Holness y del CEO de The Palace Company, Gibrán Chapur, fue colocada la primera piedra de Moon Palace The Grand Montego Bay, un ambicioso proyecto turístico valorado en USD $700 millones que promete convertirse en un ícono del lujo en el Caribe.

El nuevo resort ofrecerá 1,200 habitaciones y exclusivos bungalows sobre el agua, 13 restaurantes y bares de clase mundial, el spa más grande de Jamaica, un parque acuático, una infinity pool en el tercer nivel, boliche, simulador de surf FlowRider®, y acceso a campos de golf de categoría internacional.

Holness destacó la relevancia de la inversión para la isla: “Este proyecto fortalecerá nuestra economía, impulsará nuestro sector turístico y creará miles de empleos.

Nos sentimos orgullosos de que The Palace Company haya elegido a Jamaica como escenario de esta visión de lujo global”, afirmó el primer ministro.

Por su parte, Gibrán Chapur subrayó el compromiso de la empresa con el desarrollo local: “Moon Palace The Grand Montego Bay es mucho más que un resort; es una apuesta por Jamaica, por su gente y por un futuro de oportunidades y experiencias inolvidables”.

La construcción generará más de 3,000 empleos directos, consolidando a Montego Bay como epicentro del turismo de alta gama en la región.

Este proyecto se suma al legado de The Palace Company en Jamaica, iniciado en 2015 con la apertura de Moon Palace Jamaica en Ocho Ríos, una inversión de USD $250 millones que ha generado más de 1,200 puestos de trabajo y fomentado la integración del talento local en el sector turístico.

Con Moon Palace The Grand Montego Bay, Jamaica reafirma su posición como uno de los destinos más codiciados del Caribe para el turismo de lujo.

9 Visitas totales 8 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...