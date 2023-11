Muere la ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter a sus 96 años

La ex primera dama de Estados Unidos y esposa del expresidente Jimmy Carter, Rosalynn Carter, falDe acuerdo con una publicación de The Carter Center, la organización fundada por el matrimonio, la ex primera dama “murió en paz, con su familia a su lado”.

En el comunicado, también se detalla que Rosalynn y Jimmy Carter estuvieron casados por 77 años, siendo así el matrimonio presidencial más longevo en la historia de Estados Unidos.

“Rosalynn fue mi compañera en igualdad de condiciones en todo lo que logré”, dijo el expresidente Carter, de 99 años, según la publicación. “Me dio sabios consejos y ánimos cuando los necesité.

Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba”, agregó quien, además de haber sido el presidente número 39 de Estados Unidos, también fue el Premio Nobel de la Paz en 2002.

lAparte de su esposo, a Carter le sobreviven sus hijos, Jack, Chip, Jeff y Amy, así como 11 nietos y 14 bisnietos. Uno de sus nietos falleció en 2015.

“Además de ser una madre amorosa y una extraordinaria Primera Dama, mi madre fue una gran humanitaria por derecho propio”, dijo Chip Carter, según reza el comunicado.

“Su vida de servicio y compasión fue un ejemplo para todos los estadounidenses. La echaremos mucho de menos, no sólo nuestra familia, sino también las muchas personas que hoy en día disponen de mejores servicios de salud mental y acceso a recursos para cuidar a los enfermos.”

Hace unos días, había trascendido que tanto la ex primera dama, quien padecía de demencia, y su esposo, el expresidente Carter, se encontraban recibiendo cuidados paliativos. Sin embargo, el expresidente aún sigue consciente, de acuerdo con sus allegados.

La pareja estuvo junta desde el ascenso de Jimmy Carter a la presidencia del país en 1976. Después de su derrota en los comicios de 1980, la pareja estableció The Carter Center, en Atlanta, como un centro global para defender los derechos humanos, la democracia y la salud pública.

Más allá de su papel como asesora presidencial, Rosalynn Carter se convirtió en una de las principales defensoras de la atención a la salud mental en el mundo.

