Muere niño de 9 años en el hospital Robert Reid Cabral, afectado de dengue

Rafael Castro 27 de octubre 2023

Un niño de nueve años murió la madrugada de este viernes en el hospital Robert Reid Cabral, de Santo Domingo, afectado de dengue hemorrágico tras ser trasladado a ese centro de salud desde San Cristóbal.

El meno Alexander Mejía Casado, de 9º años era hijo de los señores Oliver Mejía y Mary Casado, residente en Sabana Larga de San José de Ocoa.

Con respecto al fallecimiento de su hijo, el padre del infante Oliver Mejía declaró que en el caso hubo cierta negligencia ya que el menor estuvo varios días en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, donde no presento ninguna mejoría.

Triste por la pérdida de su vástago, Mejía relató que el niño en el hospital de San Cristóbal donde fue trasladado desde el hospital de San José de Ocoa lo mantuvieron en una camilla de emergencia solo con un suero, porque no había Sala de Cuidado Intensivo.

“En su condición recuerdo que el me decía que sentía un fuerte dolor de pecho y su cuerpo se hincho, pero ni aun así me lo llevaron a otro centro con mejores condiciones, sino que dejaron que el dengue lo matara” Caramba clamo el padre del niño muerto.

“En ese hospital el no presentó ninguna mejoría, porque no había las condiciones para atenderlo, y ellos ejercieron cierta oposición para que no lo sacáramos a la capital porque según me explicaron el niño estaba en muy malas condiciones de salud para ser trasladado”.

En ese mismo orden, señaló que ante la situación nosotros insistimos y hicimos diligencia para trasladarlo al hospital Infantil Robert Reid Cabral, de Santo Domingo, donde fue recluido, pero debido al deterioro de su salud murió la madrugada de este viernes.

Con respecto al fallecimiento del menor, el padre Oliver Mejía dijo que los médicos que lo asistieron en el Robert Reid le comunicaron que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero que este llegó en estado muy avanzado de la enfermedad.

Explico que al niño le hicieron varias transfusiones de sangre, pero que debido a su estado de salud, el cuerpo las rechazo porque ya estaba muy hinchado por los efectos del dengue. Incluso confesó que una doctora le dijo que el dengue le había dañado al niño el cerebro y otros órganos vitales.

“El gobierno tiene que hacer algo porque esos hospitales están llenos de niños afectados de dengue y no hay los medicamentos necesarios para suministrarle a los enfermos ni tampoco las condiciones medica requeridas” dijo el padre del menor fallecido en medio de su dolor por la pérdida de su hijo.

Mientras que el cuerpo del niño fallecido fue trasladado en la mañana de este viernes en una ambulancia a la localidad de Sabana Larga, de San José de Ocoa, para ser sepultado esta tarde en el cementerio municipal del poblado.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...