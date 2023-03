Muere Xavier López “Chabelo”, el “niño” de 88 años que formó parte de la vida de México

Ciudad de México – El actor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez, quien murió este sábado a los 88 años de edad, será recordado como su personaje “Chabelo”, un niño de voz aguda y pantaloncillos que formó parte de la vida de los mexicanos desde que lo interpretó por primera vez en la d Ha muerto Chabelo y millones de familias comienzan su luto por el personaje que las acompañó por décadas. El comediante, de 88 años de edad, ha fallecido por complicaciones médicas abdominales, según anunció la familia mediante Twitter; había superado un cáncer de mal pronóstico recientemente, confirmó él mismo el año pasado. Actor, conductor de uno de los programas de la televisión más longevos, Xavier López pasó más de 40 años visitando los hogares mexicanos cada domingo con el espacio En familia con Chabelo. Y aún estuvo más tiempo encarnando al famoso personaje que le dio nombre.

López tenía sus orígenes familiares en Guanajuato, aunque nació en Estados Unidos, donde vivió unos años. Estudió Medicina y aún le dio tiempo a ejercer esta profesión por algún tiempo, pero su destino estaba en la pantalla, que le dio fama. Había pocos personajes tan conocidos en México como él y las miles de comunicaciones en redes sociales lo demuestran el día de hoy. El cáncer le sorprendió meses atrás, pero el año pasado lo dio por superado y el “amigo de todos los niños”, como se lo conocía también, lo anunció entre bromas: “¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado? ¡No! ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15 años…”.

é Él hacía las bromas y era objeto de ellas. Decenas de memes utilizaban el personaje de Chabelo para hacer chanzas. Se le comparaba con la reina de Inglaterra y con otros famosos del mundo para hacer reír, a sabiendas de que todos en México captarían el chiste.

Chabelo vivirá durante generaciones en la memoria de México. El día que se despidió, Televisa le dedicó palabras de honor y el propio comediante, con su peculiar voz impostada, leyó en pantalla una carta que le escribió el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, en la que agradecía su labor en la televisión y la promoción y compromiso con los “valores familiares” durante décadas. Esta misma mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha mandado un cariñoso pésame a la familia en un tuit: “Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Xavier López, “Chabelo”. Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años”. Otros políticos de todos los partidos se han sumado a las condolencias a través de sus cuentas en internet.

Chabelo no siempre lució su particular atuendo de pantalón corto y playera deportiva, que andando los tiempos, resultaba ya trasnochado. Fue con el programa Carrusel Musical con el que saltó a la fama en los 50, antes de que el ser humano pisara la luna, dijeron algunas crónicas periodísticas cuando se despidió de la televisión en 2015. También participó en una treintena de películas. Su primer filme fue Viaje a la luna, junto a Mario Moreno Cantinflas, que le impulsó fuertemente su carrera, aunque nunca más compartieron elenco. Ya en aquella cinta llevaba su vestimenta infantiloide, la vis cómica que le distinguiría para siempre. Fue a sus 87 años, ya retirado, cuando protagonizó alguna entrevista en la que no salió muy bien parado frente a su audiencia. Los encontronazos con la periodista que le preguntaba, donde manifestó su cara menos amable, lo lanzaron sin piedad a las redes sociales, que ya nunca lo abandonaron. Fueron muchos los memes en los que el personaje salía ridiculizado y era el objeto de las bromas.

Xavier López ha muerto a los 88 años y con él se pierde uno de los rostros más familiares del país. La familia ha manifestado su deseo de velarlo y enterrarlo en la intimidad, esta vez, lejos de cualquier pantalla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...