Mujer acusada de muerte de su hija “ será algún espíritu maligno porque soy una persona cristiana”

Santo Domingo Este –

El ambiente en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle se tornó tenso este domingo cuando Ana Josefa García Cuello, la mujer acusada de la trágica muerte de su hija Elianna Frías García, de seis años, se presentó para enfrentar la solicitud de prisión preventiva en su contra.

García Cuello, de 36 años y médico de profesión, manifestó su inocencia con una mezcla de angustia y desesperación. «Soy una persona cristiana, que le sirve al Señor. Yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña», aseguró en una declaración que resonó en las salas del palacio de justicia.

La mujer, quien también es miembro del Ejército de la República Dominicana, se encuentra bajo el peso de las acusaciones tras el trágico evento ocurrido en su hogar en Hainamosa, el pasado jueves 15 de agosto.

El caso ha conmocionado a la comunidad local y ha generado una serie de debates sobre la posible existencia de motivos ocultos o influencias externas en el aparente crimen.

Ana Josefa García Cuello ha sido objeto de una presión considerable, no solo por el peso de las acusaciones sino también por las condiciones en las que se encuentra detenida.

En sus declaraciones, la mujer ha denunciado maltratos y condiciones adversas durante su detención. «Aquí no hay aire acondicionado, mírenme el sudor; tengo las manos moradas porque me presionó las esposas; tengo dificultad para respirar, entonces soy asmática y le estoy diciendo que por favor me saque a tomar aire y que me floje las esposas», expresó García Cuello, visiblemente afectada.

Mientras tanto, la Fiscalía de Santo Domingo Este, representada por los fiscales Jesús Manuel Núñez y Wilson Díaz, ha solicitado prisión preventiva para la sospechosa mientras se continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

La petición refleja la gravedad del caso y el compromiso del Ministerio Público para determinar la verdad detrás de la trágica muerte de la pequeña Elianna, cuyas heridas de arma blanca han llevado a este dramático giro en la vida de la familia y a la búsqueda de justicia en la comunidad.

La tragedia, aún en proceso de investigación, deja en evidencia el dolor y la incertidumbre que rodean a los seres queridos de la menor, y plantea preguntas inquietantes sobre las verdaderas circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...