Nacionales se resisten a cambiar a Juan Soto

En medio de la especulación de que Juan Soto podría estar en movimiento antes de la fecha límite de cambios, los Nacionales de Washington no parecen inclinados a cambiar a su superestrella de 23 años.

En el último episodio del podcast The Show de ayer, Jon Heyman del New York Post señaló que los Nacionales les están diciendo a los demás equipos que Soto no será canjeado.

Los Nacionales están en medio de su tercera temporada perdedora consecutiva desde que ganaron la Serie Mundial. Su récord de 18-32 al ingresar a los juegos del martes está solo por delante de los Rojos de Cincinnati y los Reales de Kansas City (ambos 16-31) por la peor marca en las Grandes Ligas.

Buster Olney de ESPN planteó por primera vez el tema del canje de Soto en una historia del 18 de mayo, y señaló que los ejecutivos rivales sintieron que los Nacionales «bien podrían verse obligados, y motivados, a mover a Soto este verano».

En febrero, Enrique Rojas de ESPN informó que Soto rechazó una extensión de contrato por 13 años y $350 millones de Washington antes de que comenzara el cierre patronal en diciembre.

Hablando con Rojas sobre la oferta, Soto dijo que rechazó el trato por consejo de su agente. «Mis agentes y yo creo que la mejor opción es ir año tras año y esperar la agencia libre”, dijo Soto a Rojas. “Mi agente, Scott Boras, tiene el control de esa situación”.

Aunque Boras aparentemente quiere que Soto llegue a la agencia libre, también está operando como si Washington no fuera a cambiar al jardinero All-Star esta temporada.

«Olvídate del canje de Soto… no sucederá», dijo Boras a Heyman.

Soto, a quien le quedan dos años más de control del equipo después de esta temporada, podría romper récords de arbitraje si no firma una extensión. Está ganando US$ 17.1 millones en 2022, según Spotrac.

