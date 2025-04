Natti Natasha, es reconocida gala Billboard Mujeres Latinas en la Música, al recibir el prestigioso galardón «Artista Imparable».

En una noche cargada de emociones, música y reconocimiento al poder femenino en la industria, Natti Natasha se alzó como una de las protagonistas indiscutibles de la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música, al recibir el prestigioso galardón «Artista Imparable».

La cantante dominicana, visiblemente emocionada, subió al escenario con paso firme y mirada brillante. Al tomar el micrófono, pronunció palabras que calaron hondo entre los asistentes:

“Este reconocimiento no es solo mío, es de un país que me vio nacer y que me dio el alma que cargo con orgullo: República Dominicana”.

Con esa frase, selló el motivo profundo de su carrera: representar a su tierra en cada nota, en cada escenario, en cada victoria. Natti, nacida en Santiago, no solo agradeció su origen, sino que lo elevó como símbolo de lo que la ha hecho fuerte:

“Gracias a mi tierra por regalarme sabor, fuerza, color y esa chispa que llevo en cada canción, en cada escenario, en cada paso que doy”.

Pero el momento más conmovedor de la noche llegó cuando, con la voz entrecortada y al borde del llanto, Natti Natasha dedicó su premio a las víctimas de la tragedia del Jet Set, aquel lamentable suceso que marcó a la comunidad dominicana.

“Personas que simplemente estaban celebrando la vida a través de la música, como lo hacemos nosotros”, dijo con profunda tristeza y empatía.

Su discurso, más allá de celebrar un logro personal, fue un acto de homenaje, un puente entre el arte y el dolor colectivo, y una muestra de que, para ella, la música no es solo espectáculo, sino también una herramienta de memoria y sanación.

Natti Natasha se mostró imparable, sí, pero también sensible, solidaria y profundamente orgullosa de sus raíces. Una noche para recordar, donde la artista brilló no solo por su talento, sino por su humanidad.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...