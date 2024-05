Néstor Cortés podría perder su lugar en la rotación de los Yankees con el inminente regreso de Gerrit Cole

Desde el inicio de la temporada 2024 de las Grandes Ligas los New York Yankees sufrieron una baja sensible con la lesión de su As y actual ganador del premio Cy Cole ya muestra grandes signos de excelente recuperación y estaría muy cercano a retomar su lugar en la rotación de los Yankees. Por lo que el manager Aaron Boone deberá tomar una dura decisión para hacerle lugar a Gerrit cuando regrese de su lesión.

Hasta ahora el quinteto abridor de los Yankees viene funcionando de buena manera. Actualmente tienen la segunda mejor efectividad de toda las Grandes Ligas, sin embargo la vuelta de Cole en las próximas semanas cambiará el panorama en la rotación.

Los abridores de los Yankees actualmente son Carlos Rodón, Marcus Stroman, Clarke Schmidt, Néstor Cortés y Luis Gil. Alguno de ellos tendrá que ser movido al bullpen cuando Gerrit Cole regrese de su lesión.

Según un reporte del New York Post el manager de los Yankees, Aaron Boone, ya tendría un nombre para descartar de la rotación y darle su lugar a Cole. Este sería el cubano Néstor Cortés, quien no ha tenido un buen andar en este inicio de tY es que ni Carlos Rodón ni Marcus Stroman serían candidatos para moverlos de la rotación. Pues aunque no tienen números necesariamente deslumbrantes, ambos con 3.30 de efectividad, sus millonarios contratos hacen difícil que los muevan como abridor o sirvan para algún cambio.

Por otro lado, Clarke Schmidt y Luis Gil son los de menor renombre y se podría especular que alguno de los dos podría ser descartable. Sin embargo ambos están siendo los mejores de la rotación.

Schmidt por un lado cerró con 2.49 su efectividad después de su más reciente salida ante los Twins en la que no permitió carreras en ocho innings.

Mientras que Luis Gil a pesar de su poca experiencia ya tiene ocho aperturas con los Yankees dejando efectividad de 2.50 con 48 ponches y registro de 4-1.

Cortés por su parte es el abridor con peor efectividad (4.02) mayor número de hits recibidos con 47 y segundo en cuadrangulares con siete.

Aún falta mucho para el regreso de Gerrit Cole con los Yankees. Y en ese transcurso podrían pasar muchas cosas. Pero por los momentos todo apunta a que Cortés será el sacrificado de la rotación para darle lugar a Cole.

