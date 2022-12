No es lo mismo allá

A propósito de los grandes tapones y la inconciencia de la clase media, recuerdo el gran asombro de algunos amigos al enterarse de que yo había ido en el Metro a Villa Mella, Mega Centro y la Feria del Libro, o en autobús a la Ciudad Ganadera, pues no se percataban de que utilizar el transporte público me resultaba más barato, menos riesgoso y más rápido que ir manejando mi vehículo…(Por supuesto, su fantochería cambia radicalmente cuando esos mismos amigos viajan a otros países, en los que asumen voluntariamente prácticas contrarias a las que aquí no se sienten obligados a asumir).