Nueva ola de calor en Nueva York: habrá temperaturas de hasta 100°F

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, alertó a la ciudadanía sobre la llegada de una nueva ola de calor extremo que comenzó desde el domingo 10 de agosto, con temperaturas que se ubicarán entre los 90°F y 100°F (32.2°C y 37.7°C).

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, las altas temperaturas comenzaron a sentirse desde el domingo, cuando los valores estuvieron entre 87°F y 90°F (31°C y 32°C).

El lunes 11 de agosto, el calor se mantendrá en torno a los 91°F (32°C), y las condiciones extremas persistirán hasta el 19 de agosto.

Esto podría convertir a 2025 en el 4° año más caluroso y el segundo verano más cálido registrado en la historia reciente de la ciudad.

Un verano marcado por múltiples alertas

Esta no es la primera advertencia por calor extremo que recibe el estado este año. El 28 de julio, la temperatura alcanzó los 89.6°F (32°C) y, al día siguiente, estuvo a punto de llegar a los 3 dígitos.

El meteorólogo Matthew Wunsch, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), advirtió que “este será un evento de varios días. Tómenlo con calma, asegúrense de mantenerse hidratados y cosas por el estilo”, en declaraciones recogidas por Got Hamist.

Medidas y recomendaciones de Kathy Hochul

Ante el riesgo para la salud y la seguridad de la población, Hochul difundió una serie de recomendaciones a través de sus redes sociales:

* Suscribirse a las alertas meteorológicas enviando por mensaje de texto el nombre del condado o municipio al número 333111.

La gobernadora subrayó que mantenerse informado y tomar precauciones puede prevenir situaciones de emergencia, especialmente en los días de temperaturas más elevadas.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM, por sus siglas en ingles) recordó que, cuando la temperatura en el interior de una vivienda supere los 90°F (32.2°C), es fundamental aplicar medidas para reducir el calor:

* Ajustar el aire acondicionado a 78 °F (26 °C) para conservar energía y mantener el ambiente fresco.

