Nuevas restricciones de viaje en América Latina y el Caribe amenazan la recuperación económica

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA), el Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) y la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), expresan conjuntamente su profundo preocupaciones sobre las nuevas medidas y restricciones impuestas a los viajes aéreos en América Latina y el Caribe. En un llamado a los gobiernos, están pidiendo la implementación y el cumplimiento de las medidas acordadas internacionalmente que permitan un transporte aéreo seguro durante la pandemia de COVID-19. Revertir los avances logrados en la restauración de la conectividad aérea en 2020 tendrá un efecto adverso en la recuperación socioeconómica de la región, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo.

2021 comenzó como un año prometedor y esperanzador con el inicio de campañas de vacunación. La salud y la seguridad son y siempre serán la prioridad número uno; por lo tanto, la industria de las aerolíneas ha estado apoyando y asesorando a los Estados en sus esfuerzos para prevenir la propagación del COVID-19 mediante la implementación de protocolos de bioseguridad multicapa en todas las etapas del viaje.

Sin embargo, se están volviendo a imponer medidas que se habían levantado, como las cuarentenas además de los requisitos de prueba, además de nuevas prohibiciones de vuelos a ciertos destinos. Todo esto representa un retroceso en los esfuerzos de recuperación en muchos sectores económicos, como viajes y turismo, entre otros.

“Llamamos nuevamente a los gobiernos a implementar y seguir los protocolos de bioseguridad acordados internacionalmente para la aviación. No podemos volver al comienzo de la pandemia, cerrar fronteras o aplicar cuarentenas cuando incluso la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el virus no puede ser controlado en de esta manera. Siempre habrá un elemento de riesgo, pero existen estrategias para mitigarlo y como industria tenemos los protocolos necesarios. Por eso debemos aprender a vivir con el virus sin poner en riesgo millones de empleos y paralizar el economías que dependen de la aviación, porque no hay alternativas para un transporte rápido, seguro y confiable. El transporte aéreo es clave para la conectividad de un país, especialmente cuando la logística de las vacunas requiere enlaces de transporte eficientes para asegurar las entregas “, dice Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de IATA para las Americas.

“Los aeropuertos de la región han experimentado una recuperación gradual pero sostenida desde junio pasado, alcanzando el 45% del número total de pasajeros transportados en noviembre de 2019. Ha sido un esfuerzo conjunto para recuperar la confianza de los pasajeros y brindar una experiencia de viaje segura. Ha sido muy estricto en la implementación de protocolos sanitarios. Además, la aplicación de pruebas en lugar de cuarentenas ha demostrado ser una alternativa altamente efectiva, generando confianza en los viajeros y contribuyendo a la reactivación de los viajes y el turismo. Con la llegada de los meses de verano en el hemisferio sur esperábamos una recuperación más acelerada, sin embargo, la imposición de nuevas medidas y restricciones reducirá los incentivos para viajar ”, comenta Rafael Echevarne, Director General de ACI-LAC.

La industria también está recordando a los gobiernos la importancia de proporcionar un marco regulatorio claro y confiable bajo el cual las aerolíneas puedan brindar operaciones estables a los pasajeros, lo cual es una parte integral de la reconstrucción de la confianza del cliente. Las aerolíneas, los aeropuertos y los proveedores requieren un aviso con suficiente antelación para permitir la planificación adecuada de operaciones eficientes y seguras. Los pasajeros también planifican sus viajes con anticipación y los requisitos cambiantes generan incertidumbre y desincentivos para viajar.

La pandemia de COVID-19 ha creado un desafío significativo para la aviación y un enfoque importante en este momento es coordinar el reinicio de la industria. La recuperación mundial ha sido desigual, con algunas regiones que experimentaron caídas en los volúmenes en los últimos meses, mientras que otras están experimentando una recuperación lenta y continua del número de vuelos. Por ejemplo, el crecimiento más significativo se observó en el Caribe, donde se agregaron 900 vuelos diarios adicionales entre fines de octubre y fines de noviembre de 2020. Además de prepararse para el reinicio, las organizaciones de toda la industria se enfrentan a un desafío financiero sin precedentes y mientras yo entendemos las importantes medidas que se están implementando para proteger al público y, a medida que avanzamos hacia la nueva normalidad, hacemos un llamado a los gobiernos para que coordinen y apoyen al sector de la aviación mientras dure esta crisis, expresó Simon Hocquard, Director General de CANSO.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2020 la industria del turismo mundial retrocedió 30 años, con mil millones de viajeros menos llegando y aproximadamente US $ 1,1 mil millones en ingresos perdidos por el turismo internacional. Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha informado que unos seis millones de empleos en la industria de viajes y turismo y más de US $ 110 mil millones en contribución al PIB están en riesgo solo en América Latina y el Caribe.

La disponibilidad de una vacuna es una gran noticia para la población, pero esperar a que la vacunación masiva levante las restricciones terminaría haciendo más daño. Los protocolos estandarizados y las pruebas previas a los pasajeros garantizarán que mantener las fronteras abiertas no suponga un riesgo de contagio, mientras que la industria continúa en el camino de la recuperación.

La aviación y el turismo son los principales impulsores del desarrollo socioeconómico de la región y, trabajando juntos, se puede recuperar la conectividad que genera millones de puestos de trabajo y restablecer el bienestar de la población.

