Ofrecerán actualizaciones federales sobre la Fase II de la ampliación del Metro de la Segunda Avenida NY

NEW YORK, NY –

El próximo lunes, 12 de febrero, el congresista Adriano Espaillat (NY-13) realizará de una mesa redonda con partes interesadas clave para ofrecer informaciones actualizadas sobre la segunda fase de la expansión del Metro de la Segunda Avenida.

Segun un comunicado de prensa, El Rep. Espaillat, en coordinación con Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción & Desarrollo de la MTA, ofrecerá informaciones actualizadas durante una mesa redonda de trabajo centrada en el desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades de crecimiento económico ahora que la Fase II del Metro de la Segunda Avenida ha recibido un acuerdo de subvención federal total y continúa el compromiso en todos los niveles de gobierno en apoyo de la expansión.

QUIÉN: Rep. Espaillat

Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción & Desarrollo de la MTA

QUÉ: Conferencia de prensa, actualizaciones sobre el contrato del Metro de la Segunda Avenida

CUÁNDO: Lunes, 12 de febrero, a las 2:00 p.m. (EST)

DÓNDE: Centro Charles B. Rangel para la Capacitación de la Fuerza Laboral en Infraestructura The City College of New York Shepard Hall, Edificio del 259 de la Ave Convent, Salón 107New York, NY 10031

