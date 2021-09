Oscar de la Hoya al salir del hospital: “COVID me golpeó muy fuerte”

ex -campeón mundial de boxeo, Oscar de la Hoya, anunció que regresó a su residencia, luego de estar reclui Estuve tres días”, escribió De la Hoya en su cuenta de Twitter.

“COVID me golpeó muy fuerte. Estaba en la mejor condición de mi vida y realmente no puedo esperar para volver al ring. Muchas gracias por todos sus buenos deseos y todo su

do vario Hola todos, estoy fuera del hospital. Estuve allí durante 3 días. COVID me golpeó muy fuerte. Estaba en la mejor forma de mi vida, y realmente no puedo esperar para volver al ring. Muchas gracias por todos sus buenos deseos y todo su apoyo. Realmente lo aprecio.

