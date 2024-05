Ozuna, a palos limpios da gran giro a su carrera

Atlanta.. El 25 de mayo de 2021, Marcell Ozuna veía su temporada parar de manera abrupta luego de que se dislocó dos dedos en su mano izquierda durante un deslizamiento en la tercera base en un encuentro de martes por la noche contra Boston Red Sox, pero las malas noticias, en un año que ofensivamente estaba siendo pobre para el dominicano, no terminarían ahí.

Tan sólo cuatro días después, en medio de una disputa doméstica, policías llegaron al hogar de Marcell Ozuna y lo arrestaron luego de que lo encontraron en medio de una fuerte discusión y pelea con su esposa.

Ozuna sería llevado ante la justicia, hizo un acuerdo en el que se sometió a un proceso para controlar la ira, pero fue suspendido por 20 partidos por MLB, suspensión que se cumplió durante la postemporada en que Atlanta Braves se convirtió en campeón de Grandes Ligas.

El 19 de agosto de 2022, Ozuna fue detenido por un policía en horas de la noche y terminó siendo llevado a una cárcel. Ozuna terminó el 2022 con una temporada muy por debajo de las expectativas.

Giro espectacular

En 2023 inició con una producción sumamente pobre de parte del dominicano. Terminó el primer mes de temporada bateando para .085 con OPS de .397, dos jonrones y dos remolcadas.

Sin embargo, en ese momento, algo cambió en Marcell Ozuna y no solamente ha sido un jugador ejemplar dentro del dugout, tal como unas declaraciones del dirigente de los Braves, Brian Snitker, de 2023 lo prueban (“simplemente no podía sentarme allí y mirar a este tipo, sabiendo de lo que era capaz y cómo lo estaba manejando, y no simplemente seguir intentándolo y tratar de encender el fuego”), sino que al mismo tiempo se ha convertido en uno de los bateadores más productivos de todas las Grandes Ligas en el último año calendario.

Desde el primero de mayo de 2023, el bombardero dominicano, ha disputado 161 encuentros, en los que batea para promedio de .301, con porcentaje de embasarse (OBP) de .371 y slugging (SLG) de .610, buenos para un OPS de .981, sino que nadie en toda MLB ha tenido más jonrones (50) ni remolcadas (136) que el dominicano en ese tramo.

