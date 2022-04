Pareciese, que el hacer desaparecer la Clase Media, es el objetivo Porque: Para hacer daño, basta una engañosa iniciativa.

Por: Rafael R. Ramírez Ferreira

La mayor amenaza para la

tranquilidad de un país,

son los idiotas con funciones

e iniciativas.

No debería, aunque si debiese decir, que todo está tranquilo en el frente, aunque con una sublime cortina que puede reducir la visión a mediana o larga distancia y, en cuanto a esto, tampoco es necesario que nadie verbalice este escueto matiz. “Abu urbe condita” (desde la fundación de Roma), es harto conocido, que las avispas no se cuquean a pesar de su aparente pasividad, porque alguna te puede picar.

Anecdotario o no, frente a situaciones delicadas como las que estamos viviendo, con todo y tener las buenas intenciones de un gobierno aun popular, aparecen funcionarios que todo lo bien hecho lo embarran con heces, por el simple hecho, en muchas ocasiones, de estar en el medio, de hacerse los creativos o eruditos y eficientes funcionarios que al final resultan no ser ni lo uno ni lo otro. Porque a qué sana cabeza se le ocurre crear o apoyar alguna iniciativa donde el primer fallo es comparar esta pequeña aldea, con un país desarrollado.

Es la maldición mas grande que acompaña a determinados “intelectuales” cuando son designados en alguna posición gubernamental. Firman acuerdos que esclavizan al país con costumbres y acciones que están muy lejos de nuestra realidad y, para justificar esas acciones, toman el san Benito de que, al firmar, estos adquieren la categoría de ley y por tal razón, deben de ser cumplidas, a sabiendas de que eso constituye una barrabasada.

No se dan por enterado lo que significa vivir en las viviendas protegidas por el Estado-cárceles- y por tal razón, llegan a creerse quenunca llegará el momento en el cual habrá que rendir informes al pueblo. Lo ilógico les llena el cerebro y dan aquiescencia al refrán aquel de que no hay cosa más peligrosa que un estúpido con iniciativa. Desconocen el significado de la viabilidad, es decir, la voluntad política para hacer algo que sea viable en el momento oportuno, el momentum. Y es que por más que lo repitan o argumenten, tal y como están acostumbrados cada vez que van a hacer una diablura, como la que pretenden hacer con el servicio doméstico, les he imposible convencer a este pueblo que está harto de tantos bla, bla, bla,que solo son engañifas para destruir la clase media de esta sociedad y llevar por arrastre a pasar hambre a todas aquellas personas que hoy se ganan la vida dignamente en base al trabajo para el cual están capacitadas.

Ahora se impulsa una “iniciativa” en busca de “hacer justicia” al trabajo doméstico, pero, vaya usted a ver de qué manera, haciendo comparaciones absurdas con países desarrollados, que de implantarse, saldrá mas cara la sal que el chivo, ya que, como cruel paradoja, quienes ahora les dan de comer y les proporcionan un medio de trabajo, es decir, la pendeja y gran Clase Media, se verá obligada a prescindir de sus servicios, donde de seguro, no aparecerá el primer político o funcionario que se ocupe de ellas.

De inicio me apresto a prescindir de los servicios de una trabajadora que trabaja entre 6 y 7 horas de lunes a viernes; vacaciones y días libres cada vez que lo necesita y otros intangibles beneficios. Pero, no hay problemas, la enviare al Ministerio de Trabajo que estoy seguro, de inmediato le proporcionarán un trabajo mejor. ¡Sí señor!

