Pasajero dominicano denuncia atropello de parte de línea aérea Colombiana Avianca

El Viajero Digital

12 de diciembre 2022

Por Rafael Castro

Un pasajero dominicano denuncio este lunes que la aerolínea Avianca que realiza vuelos desde República dominicana con destino a Bobota, Colombia se niega a montarlo en el avión, a pesar de que ya había comprado su boleto de viaje previamente.

Héctor Valentín Guerrero narro que la aerolínea colombiana alega que él estaba ingiriendo alcohol, por lo que un empleado de la aerolínea procedió a desmontarlo sin indagar del avión de manera grosera y arbitraria.

Valentín explicó que cada vez que viaja se pone nervioso y que le pregunto el personal de la aeronave que si se podía tomar un traguito de alcohol antes de abordar y que estos le dijeron que un trago no era nada que lo que no podía era embriagarse.

Relató el pasajero, que solo se tomó dos traguitos porque se lo permitieron y posteriormente, ellos alegando que yo estaba borracho y me obligaron a salir del avión por la fuerza.



“Mire, ahora ni me devuelven mi dinero que invertí en la compra del pasaje, 2,000 dólares ni tampoco quieren transportarme a Colombia, donde tengo compromisos que cumplir”, preciso Héctor Valentín Guerrero en visita a la redacción del VIAJERO DIGITAL en el aeropuerto Las Américas, José Fransico Peña Gómez.



Argumentó el pasajer 5 que las propias autoridades del aeropuerto internacional de las Américas establecieron que él no estaba embriagado, ni tampoco violo ningunas de las normas de vuelo ni de seguridad.

Pidió por ultima a la aerolínea Colombiana Avianca que resuelva su problema que me permita viajar a Colombia, “o de lo contrario que me devuelvan los 2 mil dólares que me costó el pasaje”, sostuvo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...