Pasajeros desorientados en AILA

Ray Castro

Es penoso ver a diarios a pasajeros deambulando buscando algún tipo de información sobre las diferentes aerolíneas que realizan operaciones aéreas en el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

Aunque, tienen oficinas nunca hay personal disponible que atienda a las personas que requieren de ciertas informaciones sobre itinerario de vuelos, compras pasajes y otros datos, que necesiten conocer para sus viajes, un verdadero desorden en el AILA por parte de las aerolíneas.

Es frecuentes que muchos de esos pasajeros acudan a la oficina de prensa buscando algún tipo de información sobre las aerolíneas, tenemos que mandarlos a servicio al cliente de AERODOM, pero que allí les dicen que no saben nada, por lo que siguen en el limbo, no hay nadie que los orientes.

Y el mal no ocurre con una solo aerolínea, sino con todas las que realizan operaciones de vuelos regulares por el AILA. Podemos citar empresas como Air France, Air Europa, Aeroméxico, Iberia, JetBlue, Delta Airlines, United Airlines, Red Air. Ningunas de estas empresas aéreas tienen personal que le brinde una información o datos a sus clientes que acuden al aeropuerto Las Américas. Un verdadero desastre en comunicación.

ARAJET AIRLINES

Aparentemente, hasta hora, todo ha quedado en un bulto, las operaciones de la llamada aerolínea ARAJET, recordamos que se hizo todo un aparataje sobre el lanzamiento de la empresa aérea el pasado 14 marzo de este 2022, en el aeropuerto las Américas.

En ese momento, se le hizo una invitación al ciudadano presidente Luis Abinader, quien acudió al aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, donde se le mostro una de las aeronaves con que operaria la empresa aérea ARAJET.

Uno se pregunta, pero por qué tanta premura para la presentación de ARAJET, cuando estaba tan lejos el inicio de esas supuestas operaciones aéreas.

Se anuncia que estas podrían comenzar el próximo me de julio del presente año. Me llega a la mente ahora, aquellas expectativas que se crearon en torno a la aerolínea SKY CANA, unas expectativas fallidas que nunca se cumplieron, quiera Dios y que no suceda lo mismo con llamada (ARAJET) y sus ejecutivos.

EXCELENTE DESIGNACIÓN

Es bueno resaltar el excelente trabajo que viene realizando el coronel de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, (FARD) Valentín Castillo Pascual, como director de seguridad del aeropuerto Internacional de Las Américas.

El oficial Valentín Castillo, quien junto a su equipo de oficiales jóvenes y capacitados que le acompañan, trabaja de manera coordinada con los demás, organismos de seguridad, e inteligencia que inciden en la terminal aeroportuaria.

Entendemos que ha sido una buena decisión, la del Mayor General, Carlos Febrillet Rodríguez de la (FARD), director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), al designar oficial como director de seguridad de Las Terminal de Las Américas. Un oficial que durante su carrera como militar ha ocupados importantes posiciones dentro de las instituciones Armadas.

