Pedro Martínez valora contrato de Julio Rodríguez

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y ex lanzador, Pedro Martínez, valoró la extensión de contrato de 210 millones de dólares que le dieron los Marineros de Seattle al novato sensación Julio Rodríguez.

“Creo que nosotros (dominicanos) estamos logrando cosas, no solo como latinos, sino como peloteros que no se veían antes”, refirió Martínez durante una visita al CitiField Stadium de la ciudad de Nueva York.

A su vez, el reputado exlanzador aprovechó la ocasión para aconsejar a los peloteros más jóvenes a que respeten el juego y procuren no manchar sus nombres por hacer algo indebido.

“Aprovechemos esta posición que nos están extendiendo y donde estamos demostrando que tenemos las habilidades para ganarnos cualquier cantidad de dinero aquí en Grandes Ligas para no dañarlo”, dijo Pedro.

Agregó que, “Le estoy dando un consejo desde ahora, no nos desilusionen, ustedes tienen el futuro del beisbol en sus manos, no es necesario hacer nada que el beisbol no te permite hacer, y si quieren un ejemplo que tomen el mío”.

Comparte esto: Twitter

Facebook