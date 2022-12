Película dominicana “Bantú Mama” representará al país en Premios Oscars 2023

La película dominicana “Bantú Mama” ha sido seleccionada como representación oficial de la República Dominicana en los Premios Oscars 2023, en la categoría Mejor Película Extranjera (Best International Feature).

“Bantú Mama”, adquirida por Array Releasing, de Ava DuVernay, se estrenó en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, a través de Netflix, y se encuentra entre las películas independientes más populares de la plataforma.

A raíz de su salida en Netflix, este filme ha obtenido un sinnúmero de críticas positivas de grandes medios especializados internacionales y de Hollywood, tales como Variety, The New York Times, The Wrap, IndieWire, The Hollywood Reporter, Deadline, entre otros.

Este filme fue dirigido por el dominicano Iván Herrera y coescrito con Clarisse Albrecht.

Para Iván Herrera esto es un sueño hecho realidad. “Para nosotros es un honor ser la representación de República Dominicana ante los Premios Oscar. Logramos esta película con un crew muy íntimo, con grandes sueños, y ver esos sueños como se van realizando es una satisfacción increíble.”

De la misma manera, considera que es una experiencia única tener como distribuidora a Array Releasing de Ava DuVernay. “Ser adquiridos por Array confirma que la película tiene sus valores, tiene esa calidad, trae ese mensaje y todo lo que implica para que los ojos de la industria a nivel internacional se hayan puesto en el filme.”

Asimismo, para Tilane Jones, presidente de Array, distribuir la representación oficial de los Premios Oscar de la República Dominicana es un honor. “Este drama profundamente conmovedor y vívidamente dibujado, bellamente dirigido por Iván Herrera y coescrito con la productora Clarisse Albrecht, es una visión audaz que estamos encantados de compartir con el público”.

La directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas Gurilieva, indicó que “Esto es un hito para la industria cinematográfica dominicana. Esta película desde sus inicios proyectó los tantos logros que hasta hoy ha cosechado, desde tener su estreno mundial en SXSW Film Festival, participar en BFI London Film Festival y Urbanworld, hasta ser galardonada en un sinnúmero de festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Durban, Festival de Cine Latino e Ibérico en Yale, 47/Festival de Huelva, entre otros. Nos sentimos plenamente orgullosos de que este filme sea la representación del país ante los Premios Oscar 2023. Destacamos la visión de los productores en internacionalizar esta producción dominicana, llegando a públicos más allá de nuestras fronteras. ¡Enhorabuena!”

Festivales Internacionales

“Bantú Mama” hizo su estreno mundial en el SXSW Film Festival de 2021, además de ser presentada en el BFI London Film Festival y Urbanworld. Galardonada en el Festival Internacional de Cine de Durban, Festival de Cine Latino e Ibérico en Yale, 47/Festival de Huelva, Festival de Cine Fine Arts, Nova Frontier Film Festival, y Quibdó África Film Festival, la película es producida por Herrera, Albrecht, Franmiris Lombert y Nicolas LaMadrid.

