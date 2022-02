 Personal médico del hospital Salvador B. Gautier, piden intervenir ese centro de salud por las precariedades con la que opera.

Por Ray Castro de la Redacción del Viajero

Médicos y enfermeras pidieron al Servicio Nacional de Salud (SNS), intervenir urgentemente el hospital Salvador B. Gautier por el deterioro de su planta física y el deterioro de los servicios de salud.

Los profesionales de la salud, quienes pidieron reservas de sus nombres entre ellos médicos y enfermeras explicaron que allí no existen las condiciones para tratar y atender a quienes acuden al hospital en busca de atenciones médicas.

Indicaron que trabajan a mano pelada, ya que no hay materiales gastables para poder atender adecuadamente a los pacientes y que también hay carencia de medicamentos.

Añadieron que ahora mismo, hay pacientes internos en el hospital que llevan hasta 15 días en sillas de ruedas en emergencia porque no hay disponibilidad de camas para internarlos.

Precisaron que la situación es tan complicada y difícil en el centro de salud que hasta un pie de suero es puesto hasta a dos y tres internos, lo que puede ocasionar que un medicamente se le suministres a un paciente que no le corresponde, debido a la precariedad del hospital.

“Aquí, todavía, estamos ofreciendo servicios, porque nosotros los médicos y enfermeras estamos llamado a dar esos servicios, bajo cualquier circunstancia, pero este hospital no está, apto para seguir operando”, explicaron.

“La estructura de ese centro de salud, por lo demás, ya antiguo lo que manda que es una demolición urgente, no aguanta más, según expresan los galenos y enfermeras del referido centro de salud”.

Indicaron, asimismo, los facultativos, que durante su hora libre no tienen un lugar adecuado para descansar porque la plata física se encuentra deteriorada y por doquier caen goteras cuando llueve.

Aseguraron los galenos que allí no puedes realizar las necesidades fisiológicas con privacidad, ya que los baños no tienen seguros en las puertas, no hay condiciones para trabajar de manera digna en ese centro de salud.

Expresaron que los baños que son exclusivos de los médicos y enfermeras los usan los pacientes, porque los demás están tapados e inaccesibles.

Se recuerda que recientemente el director del Hospital Salvador B. Gautier, Fredis De Jesús Reyes Agüero, renunció del cargo motivado por la falta de apoyo del Gobierno.

Los demandantes definieron el Hospital Salvador B. Gautier, que funciona bajo la dirección del Servicio Nacional de Salud, como una verdadera pocilga que no es apto para ofrecer asistencia de salud seres humanos.

