Pleno de la JAC aprueba nuevas rutas aéreas

04 de mayo 2022

Santo Domingo

La Junta de Aviación Civil JAC aprobó nuevas rutas este miércoles, con la Enmienda al Permiso de Operación de la compañía Rutas Aéreas (RUTACA) para incluir con la franquicia Maiquetía /Punta Cana /Maiquetía y Maracaibo/Punta Cana/Maracaibo, venezuela.

El presidente de la JAC, José Ernesto Marte Piantini ofreció la información de las nuevas rutas al concluir la novena sesión ordinaria del pleno de este año del organismo.

Esta aerolínea ha operado bajo otras modalidades las rutas Maiquetía/Punta Cana/Maiquetía y Maracaibo/Punta Cana/Maracaibo, transportando en la primera ruta desde diciembre 2020 hasta febrero 2022 5,173 pasajeros en 350 operaciones, y 860 pasajeros en 86 operaciones, en la segunda ruta, respectivamente.

Dijo que la RUTACA tiene Permiso de Operación vigente hasta el 28 de febrero de 2025, que le autoriza ofrecer servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, desde la República Bolivariana de Venezuela hacia territorio dominicano.

Explicó asimismo, que las rutas Maiquetía/Punta Cana /Maiquetía y Maracaibo/Punta Cana/Maracaibo, no están contenidas en ningún Permiso de Operación ni Certificado de Autorización Económica, es decir que actualmente no son operadas por ninguna aerolínea.

Asimismo, el presidente de la JAC comunicó que los miembros del pleno enviaron a Audiencia Pública la solicitud de Enmienda al Certificado de Autorización Económica número 20 del operador aéreo nacional Sky High Aviation para incluir la ruta Santo Domingo/ La Habana, Cuba /Santo Domingo.

Añadió que Sky High posee un Certificado de Autorización Económica vigente hasta el 6 de noviembre de este año, que le autoriza a ofrecer servicios de transporte aéreo no regulares de pasajeros, carga y correo, doméstico e internacional hacia los destinos de Aruba, Anguilla, Antigua, Bonaire, Curazao, St. Kitts, Saint Marteen, Tórtola, Kingston, Santiago, Holguín, Maracaibo, Valencia, Caracas, Guadalupe y Martinica.

En tanto precisó que el inicio de las operaciones en la ruta Santo Domingo/ La Habana, Cuba /Santo Domingo, está proyectado para este 15 de mayo y serán realizadas en aeronaves tipo Embraer, con capacidad para 50 y 97 pasajeros, con una frecuencia de dos vuelos semanales, los martes y viernes.

”Este operador aéreo proyecta una de ocupación inicial de un 68%, con un incremento progresivo mensual hasta un 85%, así para el período mayo-diciembre 2022, estiman transportar 8,756 pasajeros desde y hacia la capital cubana” indicó Marte Piantini.

Marte Piantini también informó que el pleno aprobó el Permiso Especial a favor del operador extranjero TURPIAL para operar la ruta Caracas /Santo Domingo/Caracas.

TURPIAL es una aerolínea venezolana, con Permiso de Operación vigente hasta el 5 de marzo de 2023, que autoriza los servicios de transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo.

Este operador realizará dieciséis vuelos (ida y vuelta), en la ruta Caracas/Santo Domingo/Caracas, desde el 6 de mayo de 2022 hasta el 27 de junio de 2022, con una frecuencia de dos vuelos semanales los lunes y viernes, en aeronaves modelos Boeing 737-400, con capacidad para 150 asientos.

Por último el funcionario señaló que los miembros del pleno aprobaron la Enmienda al Permiso de Operación del operador aéreo extranjero WORLD 2 FLY para incluir la ruta Madrid /Santo Domingo /Madrid.

Esta ruta se traduce en precios más competitivos para los pasajeros, al ser una ruta operada por 3 operadores aéreos más, en virtud de la política aérea de República Dominicana, que establece la múltiple designación de operadores aéreos.

WORLD 2 FLY tiene Permiso de Operación vigente hasta el 9 de agosto de 2024 que le autoriza a ofrecer servicios de transporte a en la ruta Madrid/Punta Cana/Madrid.

El inicio de las operaciones de la referida ruta está proyectado para el 19 de junio de 2022, y serán realizadas en aeronaves tipo Airbus A350-900WXB, con capacidad de 432 asientos, en una frecuencia de dos vuelos a la semana, los miércoles y domingos.

“Este operador estará ofertando al mercado 90,720 asientos en el período de un año, junio 2022 a junio 2023, promediando una ocupación de 82.4% para una proyección aproximada de 74,753 pasajeros”, dijo el presidente de la JAC, Marte Piantini.

