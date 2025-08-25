Polémica en Panamá por propuesta de tasa de 10 dólares a pasajeros en tránsito

Ciudad de Panamá.–

La propuesta legislativa que busca imponer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito por los aeropuertos panameños ha generado una fuerte controversia en el país, desatando el rechazo de sectores empresariales que advierten sobre el riesgo de perder competitividad en el estratégico «hub de las Américas».

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció este lunes en contra de la iniciativa, presentada en la Asamblea Nacional el pasado 18 de agosto por el diputado suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson González.

La medida, contenida en el anteproyecto de ley 131, plantea que el cobro se destine al mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos del país, además de generar nuevas plazas de empleo.

Según cálculos preliminares, la tasa podría recaudar alrededor de 190 millones de dólares anuales, considerando que Panamá recibe cada año cerca de 19 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en otras terminales aéreas, de los cuales más del 60 % corresponde a viajeros internacionales en tránsito.

Un modelo en riesgo

El presidente de la CCIAP, Juan Arias, advirtió que la medida podría tener consecuencias negativas sobre la imagen del país como centro regional de conexiones aéreas.

“Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro”, señaló en una carta pública.

La advertencia del gremio empresarial apunta directamente al corazón del modelo aeroportuario panameño, basado en la conectividad.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es considerado la principal puerta de entrada y de tránsito en América Latina, sirviendo de base a aerolíneas internacionales y siendo punto clave para viajeros entre Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

Debate en el Parlamento

La Asamblea Nacional, al dar a conocer el anteproyecto, defendió que los pasajeros en tránsito hacen uso de los sistemas de seguridad, limpieza y tecnología de las terminales, sin realizar actualmente ningún tipo de contribución directa por estos servicios. “La tasa permitiría cubrir parte de esos costos operativos e invertir en infraestructura para garantizar un servicio de calidad y sostenible”, indicó en un comunicado oficial.

No obstante, la propuesta ha encendido el debate entre quienes defienden la necesidad de nuevas fuentes de ingresos para el Estado y quienes temen que el gravamen termine restando atractivo frente a otros centros de conexión aérea en la región, como Bogotá, Ciudad de México o Miami.

Impacto económico y regional

Los críticos de la iniciativa subrayan que cualquier costo adicional podría inclinar la balanza de los viajeros y las aerolíneas hacia otros destinos.

Esto no solo impactaría en la industria aérea, sino también en sectores como el turismo, el hotelería y los servicios, que dependen en gran medida de la conectividad aérea.

El futuro de la medida queda ahora en manos de las discusiones legislativas y de la presión que ejerzan los distintos sectores económicos.

Mientras tanto, el debate abre una interrogante sobre hasta qué punto Panamá puede equilibrar la necesidad de generar ingresos con el reto de mantener su liderazgo como uno de los principales centros de tránsito aéreo de la región.

