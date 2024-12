Políticos y activistas de NY presionan por una ley que proteja a los migrantes ante la agenda de deportaciones de Trump

Fuente Diario La Prensa

Organizaciones y líderes electos de Nueva York siguen apurando una agenda que intenta contrarrestar el plan de deportaciones masivas, que la entrante Administración Trump ha convertido en la piedra angular de su gestión y podría ser una de las primeras grandes acciones a tomar una vez que retorne a la Casa Blanca.

Este martes, desde el Bajo Manhattan, una coalición de defensores relanzó la campaña por el Acceso a la Representación y la Equidad (CARE), una legislación que fue sometida hace cinco años que garantizaría más fondos para proveer servicios legales a las familias migrantes, que corren el riesgo de ser removidas del país.

La propuesta legal, que está siendo patrocinada por la asambleísta de Queens, Catalina Cruz, aspira que se destinen el próximo año $165 millones para extender acciones de representación legal, a quienes están en riesgo de entrar en el aro de la política federal, que se ha planteado remover en los próximos meses a más de 1.5 millones indocumentados.

Aunque líderes republicanos de Nueva York han insistido que la nueva era de Trump, pondrá su mira en los inmigrantes que tiene antecedentes criminales y representan un riesgo para la seguridad nacional, la asambleísta Cruz esgrime que si no se avanzan en algunas protecciones, podrían terminar removiendo a personas que simplemente no pudieron renovar un beneficio migratorio, se les negó una aplicación o faltaron a una cita en la corte.

“La pregunta sobre a quiénes deportarán primero, solamente la puede responder el presidente Trump. Nosotros no nos queda más que apostar a un incremento de los fondos para que familias de Nueva York, que incluso viven en zonas rurales apartadas, puedan tener la representación de un abogado”, enfatizó la legisladora colombiana.

Cruz recordó que sin haber sido aprobada esta legislación, durante los últimos años se han otorgado incrementos de fondos graduales, para proveer a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, recursos para financiar abogados.

a Los fondos aumentaron de $10 millones a $65 millones.

Este anteproyecto apoyaría a personas que sin tener una orden de deportación y no tienen ningún record criminal, puedan navegar en posibilidades reales de salir de las sombras de la ilegalidad, sin ser víctimas de estafadores.

“A la Constitución de este país no le importa quién es el Presidente. A la Constitución no le importa qué partido está al frente. A la Constitución no le importa si usted llegó aquí hace cinco minutos o hace 50 años. La Constitución tiene como objetivo protegernos a todos”, espetó la asambleísta Cruz, quien representa a Jackson Heights, Corona y Elmhurst, uno de los mayores ejes de familias indocumentadas del país.

