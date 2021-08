Presentan REZUM nuevo tratamiento para los casos beningno de la próstata

Doctor Pablo Mateo en aras de seguir realizando especialidades en beneficio de sus pacientes, afectado de enfermedades de la próstata, presenta la última tecnología REZUM; Nuevo Tratamiento Ambulatorio, para el tratamiento benigno de la próstata (Generador de radiofrecuencia, con energía termina en forma de vapor de agua) el paciente se va a su casa en una o dos horas, y lo otro punto importante señalar, que el único centro certificado (urología Láser avanzada Dr. Pablo Mateo. Siendo los pioneros en República Dominica.

“El crecimiento de la próstata, o hiperplasia prostática benigna (HPB), es lo que generalmente produce síntomas urinarios que afectan entre un 40-45% de los hombres a los 50 años de edad, ese porcentaje de hombres aumenta a un 80% a la edad de los 70-75 años, lo que quiere decir que en algún momento de la vida, más del 95% de los hombres tendrá una afección (crecimiento) de la próstata, lo que de una u otra forma afectará la calidad de vida del hombre, puntualizó el Dr. Pablo Mateo”

En el momento que la próstata afecta la calidad de vida del hombre, se debe iniciar el tratamiento con medicamentos o debemos realizar cirugía, ya sea abierta, o endoscópica con energía bipolar, monopolar, o con láser. Pero ya tenemos a disposición una técnica innovadora con pocos efectos adversos, con pocos riesgos, y es el tratamiento con REZUM (vapor de agua)

Que es el REZUM? Esta es una técnica que consiste en un generador de radiofrecuencia que por medio de una aguja que se aplica en la próstata a través de la uretra, inyecta energía térmica en forma de vapor de agua a 72 grados centígrado de temperatura El número de aplicaciones dependerá del tamaño de la próstata, y es un tratamiento donde cada aplicación dura apenas 9 segundos, pudiéndose realizar un procedimiento en solo 10-15 minutos.

Cuáles son las ventajas del REZUM? Esta técnica aprobada hace unos años por la FDA (Food and Drug Administration de USA), y por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), tiene varias ventajas -El procedimiento se realiza con sedación, no requiere anestesia general, ni raquídea, -Es un procedimiento rápido, dura unos 10-15 minutos, y en 2-3 horas el paciente es dado de alta, – No afecta la eyaculación, -Mejora significativamente las molestias al orinar y aumenta la fuerza del chorro de orina, -A las pocas semanas ya el paciente no necesita tomar medicamentos para la próstata. Etc.

En cuales pacientes está indicado este tratamiento? -Hombres con síntomas como chorro de orina débil, retraso al iniciar la micción, levantarse varias noches para orinar, goteo al terminar de orinar, pacientes que estén tomando medicamentos para la próstata y por los efectos secundarios no desee tomarlo, paciente que deseen evitar la cirugía, y pacientes que no toleran los medicamentos para la próstata, como pueden observar es un tratamiento que viene a sustituir el uso prolongado de medicamentos, y también otras técnicas quirúrgicas, que aunque seguirán usándose pero con menos frecuencia. Es importante mencionar que para la aplicación de esta tecnología, el urólogo, debe estar certificado (haber aprobado los exámenes teóricos y practico) ,avalado por Boston Scientific, con su oficina central mundial en Marlborough, Massachusetts. También agradecer a la empresa Antilles Medical.

Comparte esto: Twitter

Facebook