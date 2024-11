Presidente Abinade califica de «acto terrorista» ataque a avión comercial en haití

El presidente Luis Abinader calificó como un “acto terrorista” la situación ocurrida en Haití, cuando un avión de la línea aérea Spirit Airlines procedente de Florida fue tiroteado, mientras se aproximaba a su destino final en Puerto Príncipe, obligando a los pilotos a “aterrizar de emergencia” en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el mandatario precisó que los pasajeros de ese avión están siendo asistidos por brigadas médicas.

“Eso es un acto terrorista y si los países que dan seguimiento y que ayudan a Haití no declararan a esos grupos terroristas, a esas bandas, que disparan a un avión de ciudadanos haitianos, o quizás norteamericano o de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares totalmente inocentes de cualquier situación; si no declaran esas bandas como terroristas, entonces yo no sé qué son.

Nosotros la estamos tratando como bandas terroristas y si vienen aquí, ellos saben lo que le van a pasar. Tienen que declararla como bandas terroristas, eso es lo que son”, argumentó.

Abinader señaló que al menos siete disparos impactaron la aeronave y que allí “pudo haber ocurrido una tragedia”.

El vuelo, que había despegado desde Fort Lauderdale, Florida, llevaba a bordo principalmente pasajeros haitianos, junto con algunos extranjeros, y se encontraba ya en las etapas finales de su trayecto cuando, de acuerdo con los informes iniciales, fue atacado por desconocidos con armas de fuego.

