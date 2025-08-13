Presidente Abinader deja inaugurado trabajos de construcción de nueva terminal del AILA

Rafael Castro

13 de agosto de 2025 – Aeropuerto Las Américas, RD

El presidente Luis Abinader, dejó oficialmente iniciados este miércoles los trabajos de construcción de una nueva y moderna terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), con una inversión de 250 millones de dólares.

El ambicioso proyecto busca ampliar significativamente la capacidad operativa del aeropuerto y ofrecer una experiencia de viaje más ágil, segura y confortable.

La nueva terminal, que se perfila como un referente regional en diseño, funcionalidad y sostenibilidad, estará distribuida en tres niveles y equipada con la más avanzada tecnología para operaciones aeroportuarias.

Su infraestructura abarcará 33,000 metros cuadrados, con 10 puestos de embarque, y permitirá atender hasta 4 millones de pasajeros adicionales por año.

El ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, destacó que esta obra representará un salto cualitativo para el transporte aéreo dominicano, impulsando el turismo y la economía.

“Será una infraestructura pensada para agilizar los procesos de llegada y salida, reduciendo tiempos y elevando la calidad del servicio”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que esta será la primera intervención de envergadura en una terminal del AILA desde su inauguración en 1956, subrayando el valor histórico de la iniciativa.

Además, anunció que en septiembre se entregará el renovado parque submarino La Caleta, que llevaba 50 años en estado de abandono, y que contará con estacionamientos, iluminación, áreas recreativas, playa acondicionada, zonas de comida y otras facilidades para los visitantes.

La directora general de AERODOM, Monika Infante, calificó el inicio de la obra como “un hito histórico para la infraestructura aeroportuaria de la República Dominicana”,

Infante destacó que el crecimiento del tráfico aéreo y turístico bajo la actual gestión presidencial ha sido sin precedentes, fortaleciendo la conectividad y la competitividad del país en el mercado internacional.

La nueva terminal dispondrá de un sistema automatizado de manejo de equipajes, cuatro cintas transportadoras en el área de llegadas, 38 mostradores de chequeo, cuatro líneas de control de seguridad, dos salones VIP y amplias zonas de espera.

Asimismo, la plataforma de aviación tendrá capacidad para 13 aeronaves simultáneamente y el estacionamiento se ampliará con 900 plazas adicionales.

El acto contó con la presencia de los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez; así como autoridades del sector aeroportuario, de seguridad y diplomáticas, entre ellas la embajadora de Francia, Sonia Barbry.

