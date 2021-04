Presidente Abinader encabeza acto de construcción de un complejo inmobiliario, en Punta Cana a costo de más 100 millones de dólares

Bávaro, Punta Cana – Con una inversión superior a los 100 millones de dólares, se dio inicio hoy a los trabajos de construcción del complejo turístico Panorama Lake, ubicado en la ciudad de Bávaro, Punta Cana.

El acto del primer picazo estuvo encabezado por el Presidente Luis Abinader, quien resaltó que el inicio de la construcción de este importante proyecto es una evidencia de la necesaria cooperación entre el sector público y el sector privado de la que el Gobierno de la República Dominicana es un ferviente abanderado por los grandes beneficios que reporta al crecimiento económico y al desarrollo de nuestro país.

El Presidente Luis Abinader estuvo acompañado de representantes del Gobierno y autoridades del sector turístico.

Este proyecto está siendo desarrollado con capital privado, representado por los conglomerados empresariales que conforman el Grupo Sención, de origen dominicano y la familia Cohen, de origen venezolano y con presencia en el país por más de 12 años.

Panorama Lake forma parte del gran concepto de desarrollo inmobiliario Panorama, el cual está siendo ejecutado en varias etapas, contemplando diversidad de ofertas a través de las propuestas Panorama Lake, Panorama Park & Garden y Panorama Luxury, representando una mágica sinergia entre la naturaleza y la modernidad.

Estos proyectos abarcan en su conjunto de desarrollo un total de 1,250 unidades residenciales para un mix de ofertas de apartamentos, así como casas individuales y townhouses de diferentes tamaños con el mejor conjunto de amenidades, áreas sociales y de esparcimiento. Los mismos han sido concebidos con criterios de diferenciación en diseño enfocado en la calidad de vida de las familias y cuentan con un lago artificial para pesca, una playa artificial, varias piscinas, un sendero ecológico, un campo de golf iluminado, áreas sociales con espacios para gimnasio, salón de boxeo, salón de yoga, un spa, áreas deportivas y una galería para exposiciones de arte.

Panorama, que se encuentra enclavado en el complejo Vista Cana, estima una generación de 1,000 empleos directos y 5,000 indirectos en la etapa de construcción, promoviendo una dinamización de la economía local a través de servicios y actividades turísticas.

Vista Cana a su vez, cuenta con una extensión de terreno de aproximadamente 6 millones de metros cuadrados, en el cual se desarrollan diferentes proyectos, que abarcan alrededor de 20 mil unidades habitacionales, prometiendo ser el próximo Gran Centro Turístico y Residencial, para la clase media local e internacional, ofreciendo excelentes planes y facilidades.

Al ofrecer el discurso de bienvenida a los asistentes, el señor Guillermo Sención, Socio Ejecutivo del Grupo Sención manifestó: “nuestro grupo empresarial está comprometido con el desarrollo de la República Dominicana a través de nuestras empresas en diversos sectores, ofreciendo productos y servicios innovadores y de calidad y creando empleos y plazas de trabajo para los dominicanos.”

Asimismo, destacó que, “en este momento coyuntural en el que se hace frente a una pandemia sanitaria con fuertes repercusiones en los ámbitos económicos y sociales adquiere una dimensión especial este esfuerzo que dinamiza la economía, no solo por los empleos directos en indirectos que genera y los eventos colaterales vinculados al abasto de insumos de construcción, transporte, alimentación, etc.; si no también que contribuye a enfrentar el cuarto ámbito de impacto que se espera de la pandemia la salud mental, nada como el esparcimiento, el uso de espacios abiertos, el contacto con la naturaleza protegida y embellecida, construir espacios para la recreación y el descanso, no hay mejor aporte al desarrollo que un pueblo saludable y productivo”.

El presidente Luis Abinader ratificó que “la República Dominicana avanza por el sendero del desarrollo social y el crecimiento económico, importantísimo para superar a buena velocidad los obstáculos que la crisis sanitaria mundial del COVID-19 ha generado en todo el mundo.

Y eso sólo se logra con la dinamización de la economía, el apoyo estatal a sectores tan importantes como el de la construcción y el turismo, así como la protección de la inversión privada y el compromiso irrenunciable con el desarrollo socioeconómico del Pueblo Dominicano. Todo ello a través de la generación de puestos de trabajo que generen a los ciudadanos ingresos dignos para una vida con la mayor dignidad posible, sabiendo que contarán siempre con el respaldo y la protección del Estado dominicano”.

