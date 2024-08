Presidente Abinader le responde a Danilo y al PLD: “De alto riesgo era el intento del 2019”

Luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su presidente Danilo Medina señalaran que la propuesta de reforma constitucional de Luis Abinader es “innecesaria y de alto riesgo”, el mandatario manifestó que de esa forma es catalogado el intento de modificación a la Carta Magna en 2019 habría tratadi de b“De alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019, eso sí era de alto riesgo para el país.

Nosotros lo que queremos evitar es que ese intento pase de nuevo para que haya tranquilidad en la sociedad dominicana y para que esta sea, como he dicho, la primera de las reformas que va servir como la base para nosotros seguir desarrollando al país y duplicar la economía para el 2036. Lo contrario, esto lo que va a llevar es tranquilidad y no estar cada ocho años que si se va a reelegir, si no se va reelegir”, exclamó Abinader.

Al ser consultado por los medios de comunicación durante el desarrollo de La Semanal con La Prensa, el presidente de la República manifestó que Danilo ya modificó la Constitución en 2015 y quería hacerlo otra vez en 2019 y “eso sí es peligroso”.

La propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que ya fue depositada en el Congreso de la República, tiene como objetivo poner «un candado» a las reglas de elección presidencial; reducir la cantidad de diputados; cambiar la forma de selección del procurador general de la República y unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales; además modificar la cantidad de diputados, pasándose de los 190 actuales a 137, para una reducción de 53 legisladores en la Cámara Baja.

Sobre ello, además de considerarla “innecesaria y de alto riesgo”, el expresidente Medina manifestó que la intención de modificar la Constitución se realiza en el marco de una estrategia propagandística y con el propósito de denostar a quienes la critiquen o se opongan.

