Presidente de Junta de Retiros de la FF.AA aclara que pensionados ya cobraron su salario

19 de abril 2023

Santo Domingo

Rafael Castro- 19 de abril

El Presidente de la Junta de Retiros y Fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas, Mayor General (ERD) Julio César Hernández Olivero, revelo este miércoles que el organismo realizó el pago correspondiente a todos los pensionados de las instituciones castrenses, tras negar rumores sobre retrasos en el pago en la entidad.

De acuerdo con los informes, varias personas supuestamente pensionadas de las Fuerzas Amadas habían denunciado mediante llamadas telefónicas a diferentes medios de comunicación quejándose de que el organismo no les había hecho efectivo el pago del sueldo correspondientes a este mes de abril.

El presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones del Ministerio de las Fuerzas Armadas, mayor general Hernández Olivero negó de manera categórica que los pensionados no hayan cobrado sus cheques.

“Yo desmiento categóricamente, esa información que a ustedes les han dado y quiero decirle que hoy mismo se procedió a realizar el pago a todos los pensionados de nuestras instituciones militares”, apunto el alto oficial.

“Aquí se pagó hoy y estábamos listo para hacerlo desde el pasado 17 y no lo habíamos hecho, porque la Contraloría de la República, es la que decide la fecha del pago”, precisó el presidente de la Junta de Retiro del Ministerio de las Fuerzas Armadas, mayor general Julio César Hernández Olivero.

Hernández Olivero explico, asimismo, que no tiene idea de donde hayan salidos esos rumores de que los pensionados de la Junta de Retiro de Las Fuerzas Armada no habían recibido su sueldo correspondiente a este mes, cosa que no es cierto.

