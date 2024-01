Presidente de la JAC afirma que esa entidad necesita de un marco regulador para controlar las aerolineas

Rafael Castro 24 de enero 2024

El presidente de la Junta de Aviación Civil JAC, José Marte Piantini, declaro que el organismo no cuenta con un marco regulador para enfrentar los casos de violaciones de los derechos de los pasajeros y maltratos en la que incurren algunas de las líneas aéreas estadounidenses que operan en el país, en desmedro de los pasajeros.

Con respecto al problema, Marte Piantini afirma que el organismo no cuenta con un marco regulatorio que le permita sancionar a las líneas aéreas que infrinjan las normas y las regulaciones contra los usuarios del transporte aéreo en la Republica Dominicana.

Aseguro que el ha sido el único presidente de ese organismo que ha enfrentado con firmeza y valentía a las aerolíneas estadounidenses cuando se han recibido serias denuncias sobre maltratos y violaciones de los derechos de los pasajeros.

Incluso apuntó que en varias ocasiones la JAC ha amonestado a líneas aéreas extranjera cuando las mismas han incurrido en algunas violación e incumplimiento de los derechos de los usuarios.

En ese orden, señaló que, en el aeropuerto Internacional de Las Américas, funciona una estafeta de la JAC, donde se reciben las quejas de los viajeros cuando son maltratados de una u otra manera por el personal de las aerolíneas estadounidenses que operan vuelos regulares por esa terminal aeroportuaria.

En ese mismo aspecto, destaco que él ha sido de los funcionarios que más presión ha ejercido contra a las aerolíneas extranjeras cuando hemos recibido algunas denuncias de maltratos a los pasajeros, como ha sido el caso reiterativo de la aerolínea estadounidense JetBlue” apuntó el presidente de la Junta de aviación Civil JAC.

La JAC, es el organismo que establece la política superior de la aviación civil nacional, regular los aspectos económicos del transporte aéreo y ejercer las demás funciones que le sean atribuidas por la ley.

Con respecto al caso de la aerolínea JetBlue, explico que en una ocasión le requirió a los representantes legales de la aerolínea Jetblue Airways Corporation en el país, informar sobre las situaciones puntuales en las que se vieron envueltos pasajeros dominicanos, luego de denuncias de supuesto maltrato.

Se refirió a los vídeos que circularon en redes sociales sobre pasajeros dominicanos que se molestaron tras utilizar los servicios de transporte aéreo de la aerolínea, específicamente en vuelos hacia la República Dominicana.

En ese sentido, el funcionario enfatizó que con el fin de garantizar que los derechos de los pasajeros y que estén debidamente protegidos se ha establecido en la Resolución A40-29, donde la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), establece los Principios Básicos del Consumidor del Transporte Aéreo,

Y en ese orden, recalcó que siempre se debe mantener informados a los pasajeros durante todo el viaje sobre cualquier circunstancia especial que afecte su vuelo y muy particularmente en el caso de una interrupción del servicio.

En los últimos días se han registrado quejas constantes de pasajeros de que las líneas aéreas JetBlue y American Airlines de que sus derechos le han sido vulnerados con las sobreventas de los boletos aéreos aprovechando la actual coyuntura del aumento en el flujo de pasajeros que están saliendo luego de concluir las fiestas navideñas.

El pasado domingo el director del Listin Diario Miguel Franjul denuncio que la línea aérea American Airlines no permitió el abordaje con boletos en primera clase y equipajes chequeados. Añadió que los empleados de la aerolínea estadounidense le cerraron el acceso al vuelo que salia con escala técnica en Miami.

No conforme con ese abuso, le dieron la opción de hacerlo en el vuelo siguiente de las 7 pm del mismo domingo hacia la misma ciudad. Relato que cuando llego la hora del abordaje un empleado le comunico que estaba en stand by, es decir en lista de espera y que su salida no estaba segura. Y finalmente lo dejaron varados en el aeropuerto.

Al igual que esta situación en los últimos días se han venido presentando denuncias de pasajeros en el aeropuerto Las Américas de pasajeros que no aparecen con reservación en los vuelos regulares a pesar de que aseguran que vinieron en vuelos de esa misma aerolínea al país el pasado mes de diciembre.

