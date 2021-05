Presidente del periódico El Nacional de Venezuela dice que el embargo al diario fue un atraco

El embargo en Caracas de la sede del diario El Nacional, de 77 años de historia, es comparable a “un atraco” y es una evidencia palpable de que en el país no hay un verdadero clima de libertad de prensa, indicó su pOtero, en entrevista con la Voz de América, desde Madrid, donde reside, calificó la ocupación del edificio del diario, de 77 años de historia, como “una toma militar” y resaltó su carácter ilegal.

“Es una toma militar, sin ningún procedimiento válido legal. Se presentaron unos oficiales, unos soldados, tomaron el edificio, sacaron a toda la gente que estaba en el edificio con una orden arbitraria.

Había aproximadamente 60 personas que fueron desalojadas con armas largas. Era gente pacífica que no representaba ninguna amenaza. Es como un atraco”, expresó.

El presidente editor del periódico venezolano, que dejó de circular por vía impresa hace tres años y que opera exclusivamente en su página web, consideró que la toma del edificio fue “peor que una expropiación”, pues, insistió, no involucraba “algún procedimiento legal”.idente editor Miguel Henrique Otero opinó que “el valor de la edificación no tiene nada que ver con la indemnización” sentenciada a favor de Cabello y estimó que la multa es “una cifra arbitraria, que además no tienen cómo justificarla”.

Manifestó su esperanza de recuperar la instalación embargada en otras circunstancias de mayor democracia para Venezuela. “En otro momento, seguro que lo vamos a recuperar”, dijo.

Antes de poder elevar el caso contra El Nacional a las instancias internacionales, precisó que a sus abogados solo les falta presentar sus recursos de defensa en Venezuela ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Confirmó, asimismo, que el archivo del diario “está afuera” del edificio ocupado. Analistas, intelectuales y periodistas venezolanos consideran que esos documentos y antiguas ediciones de periódicos, que recogen casi 78 años de historia nacional, son de los más nutridos del país.

Otero subrayó una diferencia entre la expropiación de la sede de su diario y la ocupación de los estudios de Radio Caracas Televisión, en 2007.

“Cuando ellos cerraron RCTV, le entregaron los estudios expropiados a TVES, un canal de televisión del Estado. En este caso, ellos le entregan todo esto a la propiedad privada de Diosdado Cabello. Lo convierten en millonario”, señaló.

Los hechos

La noche del viernes, un juez acudió al edificio del periódico junto a un grupo de militares para ocuparlo como parte de una sanción millonaria a favor de Diosdado Cabello, diputado oficialista y exvicepresidente de la República.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia había ordenado en abril a El Nacional pagar unos $13 millones a Cabello -considerado uno de los hombres más influyentes en la política del país- por haber publicado en 2015 un reportaje del diario español ABC en el que se vincula al dirigente oficialista con presuntos delitos de narcotráfico.

