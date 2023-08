Presidente Luis Abinader inaugura la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023

El presidente Luis Abinader, junto con la ministra de Cultura Milagros Germán, dejó formalmente inaugurada la vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 (FILSD 2023), bajo el lema “Para todo hay un libro”.

En esta ocasión, el importante evento ferial está dedicado a la escritora Jeannette Miller, Premio Nacional de Literatura en 2011, e Israel será el país invitado, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer los lazos culturales y literarios entre ambas naciones.

En el evento, celebrado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, la ministra de Cultura, Milagros Germán, destacó y celebró el hecho de que este año la Feria del Libro regresa a su espacio natural, la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, “rescatada como plaza para toda la familia, llena de actividades cada fin de semana, con todos sus museos, su teatro y su biblioteca integrados a esta nueva feria, respetuosa del medio ambiente, cuidadosa de los espacios verdes, familiar y contemporánea”.

Asimismo, la funcionaria resaltó que en esta vigésima quinta edición contará con la presencia de 197 sellos editoriales, 92 empresas editoriales (editoras y librerías), 41 librerías locales, 10 librerías infantiles y juveniles, y 10 sellos editoriales universitarios, nacionales y extranjeros.

Germán añadió que por primera vez en estos 25 años de feria internacional, todas las actividades estarán bajo techo y climatizadas, “y eso es parte del cambio en esta nueva feria internacional”.

De su lado, la escritora Jeannette Miller dijo que ha publicado más de 70 libros, entre los que citó cuentos, ensayos, recuentos históricos, poemas y novelas.

“Siempre he leído por placer, no por obligación y siempre he escrito con la necesidad de sacar lo que llevo dentro. Leer es el mayor acto de libertad que se puede experimentar”, manifestó la escritora.

Este es el evento literario más importante de la República Dominicana, celebrado en a Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, y contará con la participación de más 50 invitados internacionales, en representación de 19 países.

Entre los escritores que se darán cita en la FILSD 2023 figuran Adolfo Roitman (Argentina/Israel), Karla Suárez (Cuba), Carlos Bardem (España), Carmen Posadas (Uruguay/España), Gioconda Belli (Nicaragua), Gonçalo M. Tavares (Angola/Portugal), Paco Ignacio Taibo II (España/México), William Ospina (Colombia), Nora Rabinowicz (Argentina) y Raúl Zurita (Chile).

Durante los 10 días de celebración de la feria los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación, conformada por más de 350 actividades.

Entre ellas, se desarrollarán conferencias, coloquios, charlas y presentaciones de libros y contará con la participación de un total de 27 representantes de editoriales internacionales, así como 40 librerías locales, 8 librerías infantiles, 7 universidades, 12 instituciones gubernamentales y 7 fundaciones.

La Feria inicia este viernes 25 y se extenderá hasta el lunes 4 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, libre de costo y abierta a todo público.

Estuvieron presentes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, y el de Trabajo, Luis Miguel De Camps. También, la directora del Libro y la Lectura, Ángela Hernández, y de las Ferias del Libro, Joan Ferrer; la senadora Faride Raful; el cuerpo diplomático y escritores nacionales e internacionales.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...