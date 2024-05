Presidente Luis Abinader recibe reconocimiento por su liderazgo en la región

El presidente Luis Abinader, recibió este miércoles el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas en la 54 Conferencia sobre las Américas, siendo el primer mandatario dominicano en recibir dicha distinción otorgado por el Consejo de las Américas.

El jefe de Estado agradeció por el honor de la entrega del premio. “Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”.

Asimismo, dijo que el reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, y se comprometió frente al consejo a continuar profundizando hasta el último día en que ejerza el cargo de presidente en República Dominicana.

El mandatario expresó que, en el 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato del partido al cual pertenece, Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán.

Abinader destacó que desde entonces en el país se han celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

“Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia”, expuso el presidente Abinader.

Asegura plena imparcialidad del Poder Ejecutivo en las próximas elecciones del 19 de mayo

El jefe de Estado aseguró que habrá plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para las próximas elecciones a celebrarse el 19 de mayo en República Dominicana sean libres, justas y transparentes.

“Quiero ser categórico frente a ustedes: como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente” aseguró Abinader.

Agregó que la Junta Central Electoral (JCE), ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de las elecciones.

Presenta ante el Consejo de las Américas los ejes que garantizan la seguridad jurídica para la inversión

El mandatario presentó ante el Consejo de las Américas los tres ejes de la seguridad jurídica que cuenta la República Dominicana en su gestión, que son la Independencia del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y un gobierno transparente y eficiente.

“Esta seguridad jurídica tiene su piedra angular en el respeto al Estado de derecho, a través de tres ejes: la observancia escrupulosa de nuestro gobierno a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, un importante legado de mi gestión, y la implementación de un gobierno más abierto, más transparente y más eficiente”, resaltó el mandatario durante su intervención en la 54th Conferencia para las Américas que se celebra en Washington D.C.

Agregó que consecuente con este, en su mandato se han tomado medidas para garantizar un Ministerio Público independiente y promover la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos del Estado dominicano.

Dijo, además, que la República Dominicana ha mostrado avances fehacientes en temas como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, la estabilidad económica y la reforma en seguridad ciudadana.

Abinader mostró algunos ejemplos con índices e informes fehacientes de instituciones de reconocida reputación en democracia y derechos humanos. En ese sentido abordó el reconocido índice de Democracia Liberal 2023 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el cual muestra que República Dominicana ha aumentado la calidad de su democracia en los últimos años, mejorado 27 posiciones desde el 2020.

Con relación a la libertad de expresión, expuso que el Índice de Chapultepec 2023 evidencia que República Dominicana obtuvo la puntuación más alta en América Latina, con un 81% ocupando el primer lugar.

En el caso de la transparencia y la lucha contra la corrupción, indicó, desde 2020, República Dominicana ha mejorado 29 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Este dato coincide con el que publica el Anticorruption Working Group de este Consejo de las Américas en su índice de Capacidad de Lucha Contra la Corrupción, según el cual en 2023 República Dominicana se mantuvo como el 5to país mejor capacitado de la región”, señaló el jefe de Estado dominicano.

En cuanto a seguridad ciudadana, el reporte de 2023 de InSight Crime, revela que la tasa de homicidios en República Dominicana descendió de 13.2% en 2022 a 11.5% en 2023, muy por debajo del promedio regional.

Asimismo, dijo, que el último informe de Desarrollo Humano 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demuestra que República Dominicana ha superado los niveles prepandemia de desarrollo humano.

Crecimiento económico sostenido de la República Dominicana

El gobernante dijo que, desde hace cierto tiempo, República Dominicana viene mostrando un crecimiento económico sostenido, fruto del esfuerzo de todos los sectores del país y que con su llegada al gobierno han profundizado esa tendencia, primero reduciendo el impacto económico de la pandemia y luego impulsando una recuperación rápida y contundente, gracias, en buena medida, a las políticas públicas que adoptadas en su gestión.

Destacó que del 2021 al 2023, el Producto Interno Bruto del país ha alcanzado un crecimiento promedio del 6.5% anual, superior a la media regional, colocando al país este logro a ser la séptima economía de América Latina y el Caribe.

También, resaltó la llegada de 10 millones de turistas al país por primera vez el año pasado, situando al país como el segundo más visitado de América Latina y el primero del Caribe.

“El año pasado exportamos casi 13 mil millones de dólares. A nadie debe sorprender que, de esta cifra, las exportaciones de tabaco totalizaron 1,208 millones de dólares, pero es poco conocido que nuestras zonas francas exportaron 1,173 millones dólares en productos eléctricos, principalmente circuitos, y 2,444 millones de dólares en equipos médicos y quirúrgicos” resaltó en su discurso.

Por otro lado, se han alcanzado los mayores niveles de reservas internacionales de divisas, casi 14 mil millones de dólares, lo que ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica y el tipo de cambio dentro del rango establecido por el Banco Central.

Apuntó, también que se han logrado un aumento considerable de la inversión extranjera, con un monto sin precedentes en la historia dominicana, superando en 2023 los 4,300 millones de dólares, la cifra de inversión extranjera más alta en Centro América y el Caribe.

“Esto refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en el empuje de la economía dominicana, y además en la seguridad jurídica que hoy día impera en nuestro país”, señaló Abinader.

El mandatario manifestó que su firme creencia que una democracia estable no sólo debe anclarse en las dinámicas políticas y sociales a lo interno del país, sino también en un conjunto de principios y valores internacionales que fomenten la paz, los derechos humanos, la cooperación internacional y el comercio.

