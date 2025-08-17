Washington. –

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con un ritmo récord de deportaciones, alcanzando la expulsión de más de 1,400 inmigrantes indocumentados por día, según un informe citado por medios conservadores y replicado por las propias autoridades estadounidenses.

El dato, que refleja un endurecimiento de la estrategia migratoria en la frontera y dentro del territorio norteamericano, coincide con un repunte en los arrestos de migrantes durante las últimas dos semanas, lo que marca una de las fases más agresivas de control desde el retorno del republicano al poder.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, compartió en la red social X un artículo del Washington Times en el que se detallan las operaciones más recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la publicación, agentes federales han detenido en promedio a 930 personas diariamente, mientras que las expulsiones forzosas han superado las 1,400 al día.

Las cifras oficiales también señalan que actualmente ICE mantiene bajo custodia a más de 60,000 migrantes, lo que supone una de las poblaciones más elevadas registradas en los centros de detención en los últimos años.

El martes pasado, la administración Trump informó que, en sus primeros seis meses de gestión tras su regreso a la Casa Blanca, se han arrestado a más de 300,000 inmigrantes indocumentados en diferentes operativos desplegados en carreteras, centros de trabajo, aeropuertos y comunidades fronterizas.

Según la portavoz presidencial, la mayoría de los casos corresponden a extranjeros con antecedentes judiciales, cargos criminales pendientes o condenas previas.

Sin embargo, activistas y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes advierten que muchos de los arrestados no han tenido acceso a procesos legales adecuados, lo que ha generado protestas en varios estados y el rechazo de líderes comunitarios.

Hasta el momento, las cifras difundidas por el Washington Times y la Casa Blanca no han sido verificadas de forma independiente por observadores externos ni por entidades internacionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia de la información.

No obstante, la ofensiva migratoria de Trump ya ha empezado a transformar el panorama político interno. Mientras sectores conservadores celebran el incremento de detenciones y deportaciones como un triunfo en el control de la frontera, grupos proinmigrantes y líderes demócratas denuncian un clima de miedo y persecución que amenaza con fracturar comunidades enteras de migrantes en ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles, Houston y Miami.

En medio de este escenario, expertos en política migratoria advierten que el sostenido aumento de las expulsiones y la saturación de los centros de detención podrían desencadenar una crisis humanitaria, especialmente ante la falta de recursos para garantizar procesos judiciales y condiciones mínimas de dignidad en los centros de custodia.

