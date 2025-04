El presidente Donald Trump anunció sus aranceles más amplios hasta la fecha en una ceremonia en la Casa Blanca, el miércoles por la tarde, en la que dijo que impondría un arancel del 10 por ciento a todos los socios comerciales, así como aranceles de dos dígitos a decenas de otros países que, según funcionarios de su gobierno, habían tratado injustamente a Estados Unidos.

Los aranceles se aplicarán a más de 100 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, China, el Reino Unido e India.

Según el plan de Trump, Estados Unidos impondrá un nuevo arancel del 34 por ciento a los productos chinos, que se suma al impuesto del 20 por ciento que ya impuso a Pekín.

Algunos de los aranceles más elevados de Trump se aplican a los aliados de Estados Unidos, incluido un arancel del 20 por ciento sobre las importaciones procedentes de la Unión Europea y un arancel del 24 por ciento sobre los productos procedentes de Japón. India se enfrentará a un arancel del 26 por ciento sobre sus exportaciones a Estados Unidos. Estas cifras incluyen el arancel base del 10 por ciento.

Los nuevos aranceles no se aplicarán a productos que Trump ya ha gravado con aranceles separados, como el acero, el aluminio, los vehículos y sus componentes. También se excluirán la energía y “ciertos minerales que no estén disponibles en Estados Unidos”.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que las prácticas comerciales perniciosas de otros países habían provocado grandes y persistentes déficits comerciales para Estados Unidos, y que otros productos, como la madera, el cobre, los semiconductores, los productos farmacéuticos y los minerales críticos podrían enfrentarse a aranceles adicionales.

En una reunión informativa con periodistas, funcionarios de alto rango del gobierno añadieron que no estaban dispuestos a negociar sobre la reducción de los tipos arancelarios, incluso con los aliados de Estados Unidos que han ofrecido reducir sus propios gravámenes sobre las exportaciones estadounidenses en días recientes. También lanzaron una advertencia anticipada a los países que han amenazado con imponer aranceles de represalia contra Estados Unidos.

En un momento dado, Trump describió su enfoque como “amable”, explicando que el gobierno solo cobraría a otros países la mitad de la tasa que había calculado que debía aplicarse basándose en las prácticas comerciales de esos países. Enmarcó sus políticas como una respuesta a una emergencia nacional y afirmó que los aranceles eran necesarios para impulsar la producción nacional.

“Vamos a empezar a ser inteligentes y vamos a volver a ser muy ricos”, dijo Trump.

Trump había prometido durante meses imponer los aranceles, que, según el presidente, corregirán años de comercio “injusto” en el que otros países han estado “estafando” a Estados Unidos.

Esto es lo que hay que saber:

Los mercados reaccionan: Wall Street se tambaleó tras el anuncio de los aranceles impuestos por Trump, y las reacciones iniciales del mercado apuntaron a una nueva caída de la bolsa y un debilitamiento del dólar. Los futuros del S&P 500, que permiten a los inversores operar fuera del horario bursátil habitual, cayeron casi un 2 por ciento, anulando la ganancia del día del 0,7 por ciento.

