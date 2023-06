 Primera Dama afirma que apoyará a Abinader en su decisión sobre reelección

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, afirmó este miércoles que lo que el presidente Luis Abinader decida sobre su posible relección presidencial ella lo apoyará.

“Lo que él decida lo apoyaré”, escribió a través de su cuenta de Twitter, luego de que una usuaria le comentara: “¿Usted se imagina que usted no deje al presi aspirar más y que este pueblo se vuelva a equivocar y que los saqueadores vuelvan y no le dejen nada a las próximas generaciones? ¡Cuando el mal asecha, los buenos deben mantenerse y firmes!”.

Esta declaración viene luego de que el presidente Abinader informara que su esposa y dos de sus hijas, de las cuales no especificó nombres, no quieren que se reelija para otro mandato presidencial.

Aseguró que la negativa se debe a lo «difícil» que es ser presidente del país, acciones que solo se logran c“Si someto esa votación en mi casa, está Raquel y nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaría y tres en contra… Una que no, que no vota, que dice que lo que yo haga y dos están en contra, bueno dos y Raquel”, dijo al participar en una entrevista realizada en el programa Esta Noche Mariasela.

El presidente Abinader ya había adelantado que tiene hasta agosto para definir si opta por la reelección presidencial consecutiva.

