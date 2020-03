PRM propone a Yeni Berenice como procuradora fiscal electoral

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Ignacio Paliza, propuso a la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, como procuradora fiscal electoral, cargo que fue debatido este sábado durante el diálogo de los partidos políticos y otros sectores en el Consejo Económico y Social (CES) y al que no se arribó a un consenso.

Paliza hizo la propuesta luego de una discusión con el ministro de Turismo y dirigente peledeísta Francisco Javier García quien los acusó de tener un fiscal «debajo de la manga» para proponerlo como único candidato; mientras el presidente del PRM acusó al partido de gobierno de boicotear la escogencia del procurador.

«Ustedes son los que escogen directamente a los fiscales porque su titular es miembro del Comité Central», dijo Paliza al referirse al Procurador General de la República y a los representantes del PLD, quienes consideran que debe ser sometida una terna para la elección del fiscal electoral.

Paliza entiende que es mejor proponer a una sola persona en vez de una terna, porque será más difícil llegar a consenso, «en virtud de que construir tres nombres tiende a ser más difícil, colocaría el Partido de la Liberación Dominicana quizás una, nosotros otro, buscaríamos un mecanismo que no es el idóneo porque resultaría siempre beneficiado si es una terna, quizás uno de los propuestos por uno de los grupos y por tanto se desnaturalizaría la intención de la idea de la construcción de una procuraduría independiente».

José Ignacio Paliza aclaró que no han consultado a Reynoso y que desconocen si ella estaría en la disposición de aceptar ese cargo en la forma en que se ha planteado. Agregó que no tenían en agenda proponer una persona en específico.

Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana mantiene su respaldo a la propuesta de Participación Ciudadana de que el fiscal electoral sea escogido mediante una terna.

«Esto es sin discurso políticos, esto no es discursos politiqueros para la opinión pública ni cosas parecida, esto no es de estar haciendo acusaciones. La propuesta que nosotros apoyamos fue la de Participación Ciudadana de las ternas, quien trajo la propuesta de la terna no fue el PLD, fue Participación Ciudadana, ahora, lo básico de la terna es que sea de consenso», señaló Francisco Javier García.

Agregó que «daría la impresión de que ustedes tienen un candidato debajo de la manga. Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley, pero la ley no tiene que ajustarse al PRM».

De su lado, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que de no escogerse el el fiscal electoral como debe ser, de nada serviría. «Pueden ser uno, dos o tres, pero vamos a hacerlo bien».

El diálogo continuará el próximo martes a las 9:00 de la mañana.