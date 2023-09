Productos dominicanos llegan a la feria más importante de Miami: America’s Food and Beverage 2023

Con el objetivo de continuar posicionando la industria de Alimentos y Bebidas de la República Dominicana para su exportación, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) organizó la participación de 10 empresas dominicanas en la feria más importante de Miami, “Americas Food and Beverage Show & Conference (AF&B)”.

Este evento se constituye por ser el punto de encuentro para los encargados de la toma de decisiones del sector alimentos y bebidas, procedentes de todas partes del mundo.

En ese sentido, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, expresó que el 50 % de los asistentes a la feria son responsables de la toma de decisiones y, por consiguiente, la feria y conferencia AF&B es el escenario ideal para que los exportadores conozcan clientes, proveedores de productos, prestadores de servicios, suministradores, distribuidores y expertos del sector.

Riveiro señaló que el Gobierno asumió el compromiso de la internacionalización de las empresas de alimentos y bebidas dominicanas, dando importancia a la diversificación de mercados, en un contexto de crecimiento como el actual. “ProDominicana seguirá ofreciendo un abanico amplio de programas e instrumentos para acompañar a las empresas en su estrategia exterior, con el propósito de continuar incrementando la participación en mercado no tradicionales”, puntualizó.

Durante la feria los exportadores dominicanos sostuvieron más de 50 reuniones B2B donde ofrecieron a los asistentes de la feria los productos cultivados y elaborados en República Dominicana.

La feria y conferencia de alimentos y bebidas de las Américas está abierta a integrantes del sector, por lo que constituye un evento de negocios exclusivamente. A los asistentes a la feria les interesa buscar productos nuevos e innovadores para abastecer sus estantes, añadirlos a sus menús e impresionar a sus clientes.

Cabe señalar que las empresas dominicanas que participaron en el evento gestionada por ProDominicana fueron: Sylvan Foods, Pasteurizadora Rica, Plant Powered Srl, Esco Srl, P&P Tropical Mix, Ly Company Caribe SRL, Deliciel, Fromages De France S.R.L., Industrias banilejas, Brinsa Dominicana, Crazy About Organics.

Exportaciones a Estados Unidos

Es importante destacar que, Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana. Durante el 2023, desde República Dominicana se ha exportado un total de US 4,305.5 millones. Dentro de los productos exportados a Estados Unidos encabezan la lista, los cigarros Puros, US 595 millones; disyuntores, US 510 millones, instrumentos y aparatos de medicina, US 410 millones y artículos de joyería, US 392 millones.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...