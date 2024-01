Psicólogo Jovanny Montero analiza el caso de Wander Franco y llama a peloteros a entender que son figuras públicas

Domingo.RD

A propósito del caso del pelotero dominicano Wander Franco, quien se ha visto envuelto en un caso judicial, acusado de involucrarse con una menor de edad, el psicólogo deportivo Jovanny Montero comentó que la prensa estadounidense dio a conocer que el equipo que lo contrató manifestó desconocer su comportamiento fuera del terreno y que ya han empezado a tomar acciones.

Apuntó que un “journal” de Estados Unidos, de los Tampa Ray Time, escribió un resumen del caso de Franco y que el título decía “No nos dimos cuenta”, haciendo referencia a algunos comportamientos del pelotero.

“Esto es sumamente importante porque le exigimos al pelotero un comportamiento dentro del terreno, pero qué pasa con aquellos que salen y cambian el comportamiento. Los peloteros tienen que entender que ellos no tienen una vida privada, usted es una figura pública”, dijo el especialista.

Añadió que las inconductas que han manifestado muchos peloteros la han expresado fuera de los estadios, pero que todos firman un documento para garantizar el dinero que se les paga, es decir, que ningún atleta está en desconocimiento de lo que debe hacer y lo que no.

Sobre lo que pasará con el futuro de Franco, Montero dijo que hay una parte que no tiene que ver con Grandes Ligas y esa es la de la embajada o la oficina para emitir una visa de trabajo, al destacar que son muy estrictos.

“Usted puede ser quien sea y si no cumple con los lineamientos, usted no aplica, y aunque Franco salga liberado de esta situación, enfrenta esta otra, porque moralmente los norteamericanos exigen un comportamiento que va contra lo que ha pasado”, manifestó durante su participación en Reseñas, programa que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., por Entelevisión cada sábado a las 9:00 de la noche.

Apuntó que ya el equipo empezó a retirar toda la memorabilia de Franco y señaló que un aspecto a tomar en cuenta es que la sociedad norteamericana, aunque no es perfecta, hay elementos que no perdona porque el béisbol para ellos simboliza la familia, es un deporte familiar.

Puso como ejemplo el caso de Tatis Junior, quien pudo recuperar su imagen y ha logrado enderezar su camino, al expresar que, en el caso de Franco, es lamentable lo que ha pasado.

La familia de Wander Franco, de tradición deportiva

Un aspecto para destacar es que la familia de Wander Franco es de tradición deportiva, tanto del lado paterno como el materno, lo que invita a preguntarse: ¿por qué el joven teniendo tantos referentes, se desvió del camino al involucrarse con una menor de edad, caso por el que fue sometido.

Al respecto, el psicólogo deportivo compartió que hace unos meses tuvo el privilegio de conocer a la familia de Franco, porque le correspondió evaluar a un primo del pelotero, del cual dijo “es un muchacho muy correcto, con valores y tradiciones familiares bastante estables”.

“Tuve la oportunidad de conocer al abuelo de Franco, que fue quien lo inició y le daba prácticas en el patio y quien se considera mejor siol store del sur de todos los tiempos, yo no lo conocía y me sorprendí. Entonces, como me tocó evaluar la familia de Franco y el entorno… lo que vi del abuelo, de los tíos, de los primos, de las tías… realmente fue bastante agradable, es decir, no podemos tomar a la familia para explicar un comportamiento de esta manera, imposible”, señaló.

