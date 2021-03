Puerto Rico busca mano de obra en países de centroamerica para la recolección de tomates

El secretario designado del Departamento de Agricultura, Ramón “Pirul” González Beiró, junto al administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la a Familia (ADSEF), Alberto Fradera, visitaron el viernes, una de las fincas de mayor producción de tomate en la Isla ubicada en Santa Isabel, con el fin de promover la empleabilidad agrícola en el sector de hortalizas durante la temporada alta de cosecha y promover el consumo local de la fruta en los hogares puertorriqueños.

“Estamos celebrando el inicio de la cosecha de tomate queremos promover uno de nuestros productos. La escasez de mano de obra ha sido un reto constante en el sector agrícola, y representa una parte fundamental para la ejecución de nuestros agro empresarios, afectando su producción y la comercialización. Necesitamos promover que más puertorriqueños quieran adentrarse en el mundo laboral agrario”, sostuvo González Beiró en comunicación escrita.

González Beiró manifestó que, conforme a la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, y bajo su administración pondrá a la disposición de los agricultores los programas existentes como nuevas iniciativas para aumentar el consumo del producto local y a su vez, establecer nuevos acuerdos con las diferentes agencias para crear estrategias que estén dirigidas a fomentar el trabajo agrícola.

“Apoyamos a los trabajadores de nuestra tierra con la asistencia alimentaria del PAN. Actualmente, sobre 6,500 personas que laboran en la agricultura disfrutan de este beneficio. Si eres un trabajador de temporada no pierdes tus beneficios. Les exhortamos a colaborar en esta cosecha que hoy comienza que contribuye a aumentar la seguridad alimentaria en Puerto Rico y provee alimentos frescos y nutritivos en nuestros hogares,” manifestó por su parte el administrador de ADSEF, Alberto Fradera.

Mientras que el gerente general de la finca y productor por más de 32 años, Guillermo Fernández, expresó que, “hemos enfrentado una baja de personal, los empleados no llegan y el trabajo es fuerte y requiere gran cantidad de recolectores que no tenemos, por consecuencia, se disminuye la cantidad de cuerdas sembradas. Por lo que de 800 cuerdas que teníamos, fueron disminuyendo la producción y bajando la cantidad. Hoy contamos sólo con 280 cuerdas de tomates”.

En el caso de la finca Gargiulo Inc. la producción proyectada para esta temporada del 2021 es de 685 mil cajas, para lograr exportar un 50 por ciento de la producción. A nivel de producción, antes del huracán María, exportaban el 70 por ciento.

Finalmente el secretario enfatizó en su visión, “nuestro enfoque es fortalecer la comercialización y presentar alternativas para el desarrollo de la agricultura y la economía de la Isla, es por esto por lo que, buscamos brindarles a los agricultores todos los recursos disponibles para posicionarlos nacional e internacionalmente, sin embargo, enfatizamos la necesidad urgente de que las personas desempleadas vean la agricultura como una oportunidad de empleo y contribuyan al desarrollo de nuestras tierras” agregó el Secretario.

Las personas que estén interesadas en emplearse en la recogida de tomates pueden comunicarse al 787-845-2530.

