Putin declara la guerra a los periodistas:

Fuente El Mundo

Desbandada de medios en Moscú y ataques contra reporteros de televisión en Kiev: de momento la británica BBC, las americanas CNN ABC, CBS y Bloomberg, las alemanas ARD y ZDF, la italiana RAI, la canadiense CBC y las españolas EFE y RTVE

Vladimir Putin ha declarado la guerra a los periodistas. En Moscú, decenas de medios internacionales -como la BBC, la CNN y la ABC– han decidido suspender temporalmente sus actividades por la ley que amenaza con 15 años de cárcel a los profesionales de la información por divulgar noticias «falsas» sobre la guerra de Ucrania

En las cercanías de Kiev, entre tanto, un escuadrón ruso acribilló a balazos el coche en el que viajaban cinco periodistas de la cadena británica Sky News y dos de ellos resultaron heridos. El incidente, ocurrido el lunes, se interpreta como una señal de intimidación a los periodistas que están cubriendo desde dentro el conflicto.

«La guerra va a peor cada día», advirtió el corresponsal de Sky News Stuart Ramsey, que resultó herido de bala en la espalda. «Nosotros tuvimos suerte dentro de lo que cabe, y el chaleco nos salvó seguramente la vida. Pero miles de ucranianos están muriendo y sus familias están siendo disparadas por escuadrones de reconocimiento que atacan a discreción».

El equipo de Sky News regresaba a Kiev desde la localidad de Bucha, a 30 kilómetros, cuando el coche identificado como «prensa» recibió una lluvia de balazos. «El parabrisas se desintegró, las balas entraron por la ventana y por la carrocería y entonces me di cuenta que me habían alcanzado en la baja espalda, aunque no dolía mucho», recuerda Ramsey.

Balas se incrustaron también en el chaleco del cámara Richie Mockler. Los otros tres ocupantes resultaron ilesos. El equipo al completo decidió salir del coche y escapar corriendo detrás de un muro de cemento, hasta llegar a una fábrica donde fueron rescatados por la policía ucraniana.

En Moscú, mientras tanto, a los periodistas se les impide siquiera escribir o pronunciar la palabra «guerra», reemplazada en los medios oficiales por «operación militar especial

La ley aprobada el viernes por la Cámara Alta, y firmada poco después por Vladimir Putin, contempla hasta 15 años de cárcel a quienes divulguen lo que el Kremlin considere como «noticias falsas».

«Esta ley refuerza con castigos muy duros a todos los que mientan o hagan pronunciamientos que desacrediten a nuestras fuerzas armadas», declaró el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin.

La medida ha provocado una reacción en cadena de los medios internacionales, ante el temor de que sus propios corresponsales puedan sufrir las represalias de las autoridades rusas. Además de la BBC, la CNN y la ABC, han anunciado que dejan de emitir desde Rusia la CBS, agencia Bloomberg, los canales estatales alemanes ARD y ZDF, la estatal italiana RAI, la canadiense CBC y las españolas EFE y RTVE.

«Esta ley criminaliza la labor del periodismo independiente», delcaró Tim Davie, director general de la BBC, el primer medio en anticipar su «retirada».

No nos dejan otra opción que suspender temporalmente el trabajo de los periodistas en Rusia, mientras evaluamos sus implicaciones y el riesgo a que puedan ser incriminados por realizar su trabajo. Quiero rendir homenaje a todos ellos por su coraje, su determinación y su valentía».

