 ¿Qué le pasa al pueblo de Dios, a Palestina y a Occidente?

Sin lugar a dudas, de todas las naciones del mundo, Israel es quien tiene la historia más singular de la humanidad, viniendo a ser, que para hablar con propiedad y justicia sobre lo que está pasando con el pueblo de Dios, Palestina y Occidente hay que remontarse a más de cinco mil años dónde están los orígenes de estas dos etnias, y posteriormente su relación con Occidente. Para esta labor, principalmente hay que estudiar los libros bíblicos del Pentateuco, los cuales, con literatura exquisita, nos dejan entrever la historia patria, el linaje, la cultura y las raíces de la religiosidad de ambos pueblos.

Esos libros, nos dan a conocer sus patriarcas como Abraham, Moisés, Jacob y las 12 tribus de Israel; sus muchos reyes como Saúl, David, Salomón, Jeroboam, Nadad, Baasa, Ela, Zimri, Omri, Acab, Ocozías, Joram, Jehú, Joacaz, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pekaía, Peka y el rey Oseas; sus muchos profetas como lo fueron, Elías, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel, Hageo, Zacarías y Malaquías. En este contexto, los nombres de Jesús de Galilea, del profeta Mahoma y Nerón, son estelares.

Para hablar con propiedad sobre el conflicto Israel-Palestina, aparte del estudio de los libros bíblicos referidos, necesariamente no pueden sernos extraños los vocablos, Canaán, Asia Occidental, Mar Mediterráneo, rio Jordán, Franja de Gaza, Cisjordania, Altos de Golán, Siria, Líbano, Egipto, Yemen, Israel, Sion, sionismo, antisemitismo, holocausto, pogromo, gueto, intifada, hebreo, árabe, judío, judaísmo, Jerusalén Celestial, tierra de Judá, tierra prometida, pueblo de Dios, Muro de las Lamentaciones, éxodo, diáspora, Irak, Irán, Nuevo Testamento, Segunda Guerra Mundial, entre otros.

Tampoco pueden sernos desconocidos los nombres de Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia), Winston Churchill, Hitler, Yaser Arafat, Kamal Nasser, David Ben Gurrión, Moshé Dayán, rey Husein, Sadam Husein, George Bush (padre e hijo), Bill Clinton, Simón Pérez, Benjamín Netanyahu, Mandato Británico, la Declaración de Balfour, Organización para la liberación de Palestina (OLP), Guerra de los Seis Días, masacre de Karantina, masacre de Damour, matanza de Tel Al Zaatar, la guerra del Yom Kipur, Acuerdos de Oslo, Autoridad Nacional Palestina, cerco a la Franja de Gaza, Corte Penal Internacional, Resoluciones de la ONU, Cumbre de Camp David 2000, Hamás, Fatah, terrorismo.

Otro dato realmente importante para abordar el conflicto Israel-Palestina, es conocer las causas, el cómo y por qué se dio la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y sus posteriores consecuencias . Ya, con cierto dominio de los temas y conceptos referidos, podemos integrarnos al debate de las ideas, para discernir en torno a los diferentes criterios que sobre embate reciente de Hamás a Israel han externado, tantos los entes pro-Israel como los pro-Palestinos. Veamos algunos de esos criterios, para que después discutamos sobre ellos.

“Tanto Israel como Palestina tienen el derecho a existir; pero Israel no está comprendiendo esa ecuación, y se ha dedicado a exterminar a Palestina”. “Estoy contra los radicales de ambos lados, que justifican y se valen de la violencia y el terrorismo. Ahora se está hablando del terrorismo de Hamás, pero Israel ha sido y es más terrorista que Hamás, incluso, Israel tiene campos para entrenar a terroristas.

Palestina es una tierra ocupada por israelíes. Israel no existe, lo que existe es tierra ocupada por Israel. Palestina el brindó refugio a los millones de judíos que huían del Holocausto. Años después, estos judíos con el apoyo militar y económico de Occidente, se han puesto contra Palestina y le roban sus tierras y sus aguas, derrumban sus casas, matan a miles de palestinos, esclavizan a los palestinos, hacen de la Franja de Gaza un apartheid y tienen en marcha un genocidio.

Israel lleva 75 años atacando a Palestina año por año; y lo hace sin excusas. Lo que Israel ha hecho con Palestina en todos estos años se llama genocidio y terrorismo. Pero cuando Palestina se defiende de Israel con lo que tiene a su alcance, entonces Occidente a eso le llama terrorismo.

– Los judíos creyentes consideran que Palestina es de ellos por mandato divino. Según ellos, esa heredad está documentada en Génesis 15-18, 26:12-1, 28:10-13, 35:10-12, Éxodo 6:7-9 y Josué 1-4. “En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.

Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel. también le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra.” (Génesis 35:10-12)

Putin opina de este conflicto: “Estados Unidos ha presionado la solución del conflicto sin tener en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino. Washington intentó monopolizar la solución del conflicto, pero desgraciadamente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes, sino que promovió sus propias ideas de cómo debía hacerse, lo que ha desembocado en la confrontación actual. Esto es un vivo ejemplo del fracaso de la política de EE.UU. en Medio Oriente”.

Otra opinión de Putin: “Para resolver este conflicto a la altura en que está, se requiere de un cese total del fuego cruzado entre Israel y Palestina, y posteriormente resolver la cuestión de un Estado palestino soberano, dando cumplimiento en este sentido al Consejo de Seguridad de la ONU”.

China fija su posición en el Global Time respecto al conflicto entre palestinos e israelitas: “EE.UU., Francia, Alemania, Italia, y Reino Unido le están dando un fuerte apoyo a Israel, pero anteriormente no hicieron nada para impedir el genocidio étnico que Israel había iniciado contra los pobladores de la Franja de Gaza, más bien se mantuvieron indiferentes ante las muchas masacres”. China afirma: “La parcialidad y la interferencia de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, en la cuestión palestino-israelí han sido evidentes durante mucho tiempo, y los conflictos históricos de Oriente Medio a menudo han contado con la participación de Estados Unidos entre bastidores. Y tras la escalada del conflicto palestino-israelí, la rápida decisión de Estados Unidos y algunos países occidentales de tomar partido no sólo no ayuda a resolver el problema, sino que añade más leña al fuego”.

El ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant, ordenó cometer crímenes de guerra en Gaza: «Ordené un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia». (Unos 2,3 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza, un territorio densamente poblado y empobrecido, bajo bloqueo israelí desde 2007).

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro reaccionó a la orden de Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel: «Yo estuve de visitante en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza». El cerco a la Franja de Gaza es un calco del campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración.

Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad. Desde joven he estudiado el conflicto palestino-israelí, y por lo tanto yo sé «de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Igual sé de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933».

“Los Jóvenes Palestinos no salen a asesinar judíos por el hecho de ser judíos, sino porque somos sus ocupantes, sus torturadores, sus carceleros, los ladrones de su tierra y de su agua, los que destruyen sus hogares, los que los expulsan al exilio, los que obstruyen su horizonte” Amira Hass (Periodista israelí)– Palestina es un pueblo enfermo. La psiquis de ese pueblo se ha trastornado. Israel lo ha enfermado. 75 años de avasallamiento, ultrajes, abusos, opresión, asesinatos, cercos, bloqueos, bombardeos, robos de tierras y casas, por parte de Israel son la causa de esa enfermedad. Las acciones de Hamás, son inducidas por esa enfermedad.

¿Qué le pasa al pueblo de Dios, a Palestina y a Occidente?

En las redes anda un video donde aparece el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu con el mensaje siguiente: “Hace unos minutos he tomado la decisión de armar nuestra primera bomba atómica. Dentro de 48 horas el mundo sabrá que somos una nación intocable. Le pido perdón a nuestros ciudadanos que se verán afectados. En 48 horas la Franja de Gaza desaparecerá para siempre. Le pido a todos nuestros ciudadanos abandonar esa zona. Cuanto antes rezar por un nuevo comienzo”.