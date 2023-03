Quejas: Dirección de Pasaportes cobra renovación VIP, pero dos meses después entrega el documento

17 de marzo 2023

Ray Castro.

Santo Domingo-RD

Contribuyentes que acuden a la Dirección General de Pasaportes a renovar el documento, denunciaron que la institución le cobra la renovación VIP, y que luego les informan que en dos meses le entregan el pasaporte.

Según dijeron los afectados el personal de Pasaportes les cobran mil pesos por encina del proceso normal y posteriormente el sello de renovación que le colocan a la libreta.

“Ellos te mandan al Banco de Reservas y tu paga por una renovación VIP y posteriormente el personal en la oficina de pasaportes te dice que no hay libretas disponibles, sino que tengo que esperar dos meses, pero ya tu pagaste por el proceso VIP.”, explico una joven que pidió reserva de su nombre por temor a represalia en la entrega del documento pendiente.

Agrego la joven, que lo más correcto por parte de la Dirección General de Pasaportes es que la institución envié una comunicación al Banco de Reservas, donde se establezca que no se cobre el pago VIP, mientras no lleguen las libretas, y que no engañen a la gente, precisa.

“Estos realmente es una estafa legalizada lo que están haciendo la gente de Pasaportes con la renovación de ese importante documento de viaje”, expresaron algunos de los quejosos en correo electrónico y llamadas telefónicas hechas a la redacción del VIAJERO DIGITAL.

