Radar Doppler en Las Américas reforzará vigilancia meteorológica en RD

Santo Domingo.–

La República Dominicana ampliará su capacidad de vigilancia y prevención meteorológica con la próxima instalación de un radar Doppler en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), según anunció la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

El nuevo dispositivo se integrará a los dos radares de última generación que ya operan de manera continua en Punta Cana y Puerto Plata, conformando un triángulo estratégico de observación en el país. Esta red permitirá un monitoreo más preciso de fenómenos atmosféricos y una respuesta más efectiva ante eventos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Ceballos explicó que los radares trabajan las 24 horas del día y ofrecen información vital como la intensidad de las lluvias, la ubicación de las precipitaciones, el desplazamiento de nubes e incluso la posibilidad de granizadas o tornados.

“Estos radares ayudan de manera extraordinaria… ya nosotros podemos visualizar esos eventos meteorológicos y dar seguimiento dentro del territorio nacional.

Se puede determinar qué cantidad de pluviometría va a generar ese evento, dónde está lloviendo y hacia dónde se desplaza”, expresó la funcionaria al resaltar la utilidad de estas herramientas para elaborar pronósticos de corto plazo, con hasta tres horas de anticipación.

Coordinación con el COE

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, coincidió en destacar la importancia de la modernización tecnológica para la prevención y gestión de riesgos en el país.

“Estos equipos permiten confirmar no solo si está lloviendo en un punto determinado, sino también anticipar las zonas donde podría registrarse precipitación. Eso nos da ventaja para actuar con tiempo”, puntualizó Méndez.

Asimismo, explicó que existe un protocolo de coordinación con el Indomet que asegura la emisión oportuna de alertas y recomendaciones a la población.

Subrayó que, aunque en ocasiones la ciudadanía cuestione la activación de niveles de alerta sin que se materialicen los efectos previstos, las decisiones del COE se sustentan en modelos probabilísticos y en criterios técnicos orientados a salvaguardar vidas y bienes.

Con la instalación del nuevo radar en Las Américas, el país fortalecerá su capacidad para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos y consolidará un sistema de alerta temprana más robusto y confiable, en un contexto de creciente vulnerabilidad ante el cambio climático.

