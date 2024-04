Rajon Rondo anuncia su retiro del baloncesto

El mejor baloncesto del mundo lo disfrutó en sus mejores años y después de un par de temporadas sin ver acción acción lo ha hecho oficial: Rajon Rondo anuncia su retiro de los tabloncillos tras 16 campañas disputadas en la NBA.

El cuatro veces All-Star dio a conocer que colgó los tenis en la liga norteamericana en el podcast ‘All The Smoke’ de Matt Barnes y Stephen Jackson, donde se le había preguntado si ya había disputado sus últimos minutos como jugador de la NBA. El ex piloto no veía acción desde la zafra 2021-22, cuando se uniformó con Los Ángeles Lakers y Cleveland Cavaliers.

«Sí, ya he terminado. Quiero pasar tiempo con mis hijos. Ha sido un tiempo fantástico, aprecio la hermandad que he tenido con mis compañeros, vincularme y aprender con el paso de los años y que me han hecho el hombre que soy ahora», declaró el ex Boston Celtics.

El armador de 38 años cierra un a trayectoria en el mejor baloncesto del mundo como uno de los mejores asistidores de todos los tiempos con tres títulos como mejor habilitador del certamen. Además de eso, fue cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas y ganó dos anillos de campeonato con Boston (2008) y Los Ángeles Lakers (2020).ada 2022.

