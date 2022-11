Rauw Alejandro explica cómo trabaja junto a su novia, Rosalía

Rauw Alejandro irrumpió en nuestras vidas en 2021 con Me gusta todo de ti, que rápidamente se convirtió en la canción de un verano en el que recuperábamos las rutinas de vida social que con la pandemia se habían olvidado. Si bien ya tenía varios años de carrera a sus espaldas, ese tema fue el primero con el que consiguió colarse en todas las listas de éxitos a nivel internacional, y se hizo un hueco para crecer en un género en el que ya triunfaban otros artistas como Maluma, J. Balvin o Nicky Jam.

En lo personal encontró el amor a la vez que crecía su fama, y su relación con Rosalía continúa afianzándose a día de hoy mientras ambos van sentando las bases para una carrera tan larga como exitosa.

En una entrevista con Zane Lowe con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Saturno, Rauw Alejandro ha hablado precisamente sobre su relación con Rosalía, que va más allá de lo personal para meter el pie en el lado creativo: «En el estudio tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende. Creo que nos respetamos«. Según ha explicado considera que es especial porque cuando uno de los dos tiene una idea el otro la respeta y le sigue para dejarle su espacio para desarrollarla.

«Te inspira tu pareja, y viceversa también, es una mezcla de todo. A veces voy al estudio y ella está haciendo algo y le digo ‘oh, pon esto’, o ella a mí ‘pon esto otro’», ha compartido, dejando claro que el proceso de creación se difumina para ambos y los dos aportan a la música en la que trabaja el otro. Sin embargo, no se acreditan a nivel profesional a la hora de publicar sus respectivos proyectos porque es algo «natural» que no tienen en cuenta. «Vivimos juntos, así que nos mezclamos mucho», ha añadido.

«El año pasado ella me inspiró mucho para hacer mi música, yo aprendí con ella, ella aprendió conmigo», ha contado Rauw Alejandro, algo que en alguna ocasión también ha mencionado Rosalía, que por ejemplo explicó que para escribir Hentai se inspiró en su chico. «Somos muy felices. No nos damos prisa en hacer música juntos porque como vivimos juntos cuando llegue el momento haremos un gran trabajo«, ha insistido el artista puertoriqueño de 29 años, que asegura también en que en casa tienen muchas ideas que todavía no han salido al mundo.

En otro momento de la entrevista Rauw Alejandro ha contado que al comienzo de su recorrido en la música estaba trabajando en tres sitios a la vez después de haber dejado los estudios, por lo que la presión entonces era mucho más fuerte de la que siente ahora, que dice tener todas las tranquilidades. Tanto es así que tiene la oportunidad de formarse de manera específica en, por ejemplo, canto, algo que ha hecho gracias a la influencia de Rosalía. «Ella practica la voz todos los días con su profesor, es una locura», ha desvelado. La propia artista catalana había compartido este detalle de su rutina con sus seguidores en uno de sus vídeos, donde mostraba cómo se preparaba para la gira con clases de baile, de canto y sesiones en el estudio.

