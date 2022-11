RAYMOND POZO  LANZA LIBRO  EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

NUEVA YORK.

-Con la participación del cónsul Eligio Jáquez y representantes de diversos sectores de la comunidad dominicana en esta ciudad, fue puesto en circulación en la sede consular el primer libro de Raymond Pozo, titulado ¿Y Ahora Que? ¿En Broma o en Serio?

El salón principal del consulado dominicano sirvió de escenario para la presentación del libro de la autoría del actor quisqueyano, quien resumió parte del contenido de la obra donde se narra parte sus vivencias.

Dicha obra presenta un testimonio sincero y abierto del artista,oriundo del paraje de Jamey, provincia San Cristóbal, en el que expresa lo que ha sido una trayectoria de vida turbulenta, en el que se mezclan dificultades, logros y dolor a lo largo de su vida.

“Ya tenemos lo que tanto queríamos, esa casa soñada, ese matrimonio deseado, ese vehículo del año, esa visa, pero ¿y ahora qué? Esa es la interrogante que casi siempre surge cuando alcanzamos la meta que entendíamos nos haría la persona más feliz del mundo”, expresó el comediante Pozo, al momento de hablar durante la actividad.

En ese orden dijo que la respuesta es simple, porque hay aspiraciones que, como el dinero y los bienes materiales, aportan estatus, comodidad, facilidades y otros beneficios,pero no felicidad, ya que no se puede comprar lo intangible, lo que verdaderamente llena ese vacío y le hará sentir pleno. Hace falta algo más y ese es Dios, agregó.

Dijo que los dominicanos que emigran a esta nación, ponen en el alto el nombre de la República Dominicana, trabajando honradamente, poniendo como ejemplo que durante la pandemia las remesas nunca se dejaron de enviar, ayudando de esa manera a la estabilidad económica del país.

Solicitó a los participante en el acto efectuado ayer en el salón principal del consulado que “si no van a leer el libro que no lo compren porque no andamos detrás de nada comercial, sino dejar establecido algo positivo ”

Por su parte el cónsul Eligio Jáquez, al momento de presentar al autor del libro, dijo “nos sentimos orgullosos de tener aquí en el consulado un fruto genuino de tierra adentro, de la gente más humilde que ha nacido en territorio

Me gusta esto: Me gusta Cargando...