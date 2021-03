RD en la conectividad aérea a un año del Covid-19 con rutas importantes

Escrito. Yolanda Tapia

Especialista en aeronavegación

Las restricciones que impuso el Covid-19 a un año de haber dejado casi sin rutas internacionales e intercontinentales a las regiones de Europa, Latinoamérica y África, el impulso a Más conectividad aérea, trae en sí como un buen pronóstico para el turismo

En el tiempo transcurrido los vuelos de carácter humanitarios y de cargas no hizo perder la laboriosidad de los aeropuertos en República Dominicana.

La atención se centra aún en el protocolo seguido dispuesto tanto por las autoridades dominicanas como las internacionales relacionadas, al transporte aéreo para combatir la pandemia y la creación de estaciones para atender a los viajeros.

El 2 de julio del 2020 cuando se abrieron las operaciones de pasajeros tuvo sus efectos, un nuevo protocolo sólo permitía pasajeros, tripulantes y empleados en aeropuertos de RD.

Una vez se abrieron las operaciones aeroportuarias y aeronáuticas en el país, paralizadas desde el 18 de marzo, estaba prohibido el ingreso a las terminales de personas que no fueron pasajeros, parte de la tripulación de las aeronaves o personal que labore en las instalaciones.

Así lo especificaba el “Proyecto de protocolo para reactivar los servicios aéreos en República Dominicana”, elaborado por el pleno de la Junta de Aviación Civil (JAC), y que quedó en poder de la Comisión de alto nivel para la prevención y el control del coronavirus.

Después de haberse agotado todo este proceso, muchas novedades han sucedidos en las terminales con el tema en cuestión.

Sin embargo, hubo una chispa que despertó al país y lo constituyó la decisión del Gobierno de Venezuela en suspender sus vuelos a ese país y de igual forma encontró respuesta del dominicano, poniéndose cada cual en su lugar.

La disposición no afectó a las aeronaves en estado de emergencia ni vuelos humanitarios

La disposición de la Junta de Aviación Civil contenida en la Resolución 146-2020 del martes 15 de diciembre tuvo la respuesta.

En los pocos seis meses transcurridos se han dado a conocer el trabajo operativo en pro de continuar incrementando las rutas desde y hacia el país en la meta de resarcir los efectos de la pandemia a la conectividad global.

Un hecho importante, ha sido el reciente decreto 7-21, de fecha 8 de febrero del 2021, emitido por el presidente de la República, Luis Abinader que otorga poderes especiales al presidente de la Junta de Aviación Civil, Doctor José E. Marte Piantini, constituye un gran eslabón para el incentivo del crecimiento de rutas aéreas y el negocio de la aviación comercial del país con el exterior.

Con el mismo el presidente de la JAC suscribirá el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Canadá́ y RD, con el objetico de promover el comercio, el turismo y la inversión económica entre ambos países.

La firma de este acuerdo bilateral consiste en una alianza estratégica que dará paso a una mayor conectividad entre ambas naciones y contribuirá en el marco de la pandemia del COVID-19, al impulso de sectores tan importante como el turismo y el comercio bilateral.

“Con este anuncio el país se aproxima a la firma del acuerdo de mayor importancia para el despegue de la reactivación del turismo entre República Dominicana y Canadá. Estamos seguro de que este acuerdo incrementará significativamente el número de turistas canadiense que visitan el país”, expresó Marte Piantini, estas declaraciones del funcionario están contenidas en el portal de la entidad.

Este nuevo paso, sitúa a la República Dominicana que se mantiene entre las naciones que aun estando en el apogeo de la pandemia provocada por el Coronavirus 19, persiste en la apertura de nuevas rutas aéreas y aprobación de vuelos a empresas extranjeras instaladas en el país.

A través de la Junta de Aviación Civil como órgano dirigencial en el sector aeroportuario, en los últimos seis meses se ha logrado aprobar un total de 8 rutas a destinos con aerolíneas estadounidenses de otros países, procurando disminuir el impacto devastador en la conectividad aérea internacional.

Aerolíneas que han incrementados sus rutas, están: JETBLUE AIRWAYS, INC. Con destino de ida y vuelta a Newark/Punta Cana/Newark y UNITED AIRLINES, INC. Washington/Santo Domingo/Washington.AZUR AIR, LLC. San Petersburgo/Punta Cana/San Petersburgo. FRONTIER AIRLINES, INC. Orlando/Santo Domingo/Orlando Miami/Punta Cana/Miami. SPIRIT AIRLINES, INC. Orlando/Punta Cana/Orlando y

AMERICAN AIRLINES, INC. Filadelfia/Santiago/Filadelfia Charlotte/El Catey, Samaná/Charlotte.

Igualmente se aprobaron permisos especiales de un total de 35 vuelos de cargas y pasajeros para el periodo comprendido entre Agosto 2020 – Febrero 2021 a operadores como:

Operador Aéreo Vuelos aprobados Tipo de Operación Rutas, estánAIR CANADA, con 14 vuelos de carga con destino a Montreal/Miami/Punta Cana/Montreal.

Otro operador, SKY HIGH AVIATION SERVICES, S.R.L. un total de 884 pasajeros, en la ruta de Santo Domingo/Caracas/Santo Domingo La Romana/Maracaibo/La Romana Santo Domingo/Miami/Santo Domingo La Romana/Miami/La Romana Puerto Plata/Miami/Puerto Plata Santo Domingo/Miami/Puerto Plata Puerto Plata/Miami/Santo Domingo Santo Domingo/Miami/La Romana La Romana/Miami/Santo Domingo.

Santiago/Miami/Santiago Santo Domingo/Miami/Santiago Santiago/Miami/Santo Domingo Puerto Plata/Santa Clara/ Puerto Plata Puerto Plata/Camagüey/Puerto Plata Puerto Plata/Santiago de Cuba/Puerto Plata Puerto Plata/Holguín/Puerto Plata.

EASTERN AIRLINES, LLC. 178 pasajeros Miami/Santo Domingo/Boston Boston/Santo Domingo/Boston Boston/Santo Domingo/Miami Miami/Santo Domingo/Miami Filadelfia/Santo Domingo/Filadelfia New York/Santo Domingo/Miami Miami/Santo Domingo/New York

CONDOR FLUGDIENST 50 Pasajeros Frankfurt/Puerto Plata/Santo Domingo/Frankfurt Bratislava, Eslovaquia/Punta Cana/Bratislava, Eslovaquia.

SKY HIGH AVIATION SERVICES, S.R.L. 324 pasajeros Santo Domingo/Georgetown, Guyana/Santo Domingo Punta Cana/Georgetown, Guyana/Punta Cana Santo Domingo/Cayenne, French Guiana/Santo Domingo Punta Cana/Cayenne, French Guiana/ Punta Cana Santo Domingo/Fort de France, Martinica/Santo Domingo Punta Cana/Fort de France, Martinica/Punta Cana Santo Domingo/Point a Pitre, Guadalupe/ Santo Domingo Punta Cana/Point a Pitre, Guadalupe/ Punta Cana.

JETBLUE AIRWAYS, INC. 122 pasajeros Miami/Punta Cana/Miami.

La Ley de Aviación Civil 491-06, define a la Junta de Aviación Civil (JAC), en el literal e). -como: El organismo asesor del Poder Ejecutivo en lo relativo a la política del transporte aéreo nacional, así como regulador y ejecutor de 1os aspectos económicos de dicho transporte.

A un año de la crisis a nivel mundial que se incide en el sector

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sobre la primera versión de lo que llamaría “hoja de ruta para el reinicio de los vuelos comerciales a nivel mundial”, en la que se detallaban nuevas recomendaciones sobre el protocolo a seguir en el transporte aéreo.

La IATA publicaba nuevo protocolo mundial para los vuelos comerciales.

A inicio del año 2020 el movimiento de aeronaves y pasajeros, se visualizaba con cierta preocupación en comparación al comportamiento registrado en los años de 2018 y 2019, si bien, el último, tuvo sus inconvenientes por situaciones que se presentaron con la muerte en diversas circunstancias de algunos turistas estadounidenses y que había sido tomado como lanza para emprender una campaña de descrédito contra la República Dominicana en Estados Unidos, el daño no pudo ser peor, conforme al cuadro estadístico en que concluía.

Desde mediado del 2019 el sector atravesaba por una crisis de reputación de la que intentaba recuperar comenzando el año 2020 pero la situación comenzaría a complicarse de nuevo por otra de la real preocupación en contra del turismo y la aviación para inicio del 2020, previno del fenómeno conocido como Coronavirus que inicio su aparición el 31 de diciembre del año 2019 y a principio de enero en China y en menos de dos meses se había expandido por algunas ciudades de Europa.

La epidemia de neumonía por coronavirus de 2019-2020,2 enfermedad denominada oficialmente COVID-19,34 y provocada por el virus SARS-CoV-2,45 empezó el 30 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China central, cuando se había reportado a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan,6 el cual vendía, entre otros productos, varios tipos de animales exóticos vivos.

Ante la declaratoria de Emergencia Nacional, emitida por el entonces, Presidente Danilo Medina en una alocución dirigida al país, a través de los medios de comunicaciones que implicaba el cierre de las fronteras por aire, mar y tierra por unos dos meses, esto motivo el cierre del sector hotelero y el envío a sus países de origen a más de 30 mil viajeros en vuelos ferry por los Aeropuertos Internacionales de Punta Cana y el de Las Américas.

República Dominicana registro el primer caso importado de Coronavirus, de un ciudadano procedente de Italia, Claudio Pascualini, de 62 años y nacionalidad italiana, quien permaneció en aislamiento desde el 1 de marzo en el hospital militar Ramón de Lara y pese a que fue el primero con la enfermedad en el país, seguía dando positivo tras haber permanecido 53 días interno. Italia era el sexto emisor de turistas europeos en importancia para el país.

El Gobierno dominicano anunciaba el viernes 28 de febrero 2020 la suspensión por 30 días de los vuelos desde Milán, Italia, debido al aumento de los casos de Coronavirus en esa nación. En rueda de prensa, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, explicaba que la medida había sido adoptada debido a que Italia “es el segundo foco exportador del coronavirus, el COVID-19” y -además- por el alto flujo de turistas que visitan el país.

Hasta ese día no se tenía ningún caso confirmado y fue dos días después cuando se informó, precisamente del italiano que dio positivo al virus.República Dominicana recibía (en ese momento estaban suspendidos) cuatro vuelos a la semana desde Italia, que aportan unos 8,000 visitantes mensuales al país caribeño. En 2018 al territorio dominicano ingresaron, en general, vía aérea, 7,220,334 pasajeros y de ellos 6,568,888 eran no residentes.

Mientras, en 2019 por la misma vía entraron 7,126,857 y de ellos 6,446,036 eran no residentes. Mirando las cifras en su conjunto, en 2019 ingresaron 93,477 pasajeros menos que el año anterior. Del lado de los no residentes, en 2019 la cantidad de visitantes fue menor en 122,852 pasajeros, de acuerdo con datos oficiales. Como consecuencia de la expansión del Coronavirus por una serie de países y como medida de precaución, la feria turística ITB de Berlín, en la que República Dominicana tendría una importante participación, fue cancelada. La actividad debía celebrarse entre el día 4 y el 8 de marzo.

En la decisión de cancelación de la feria habría pesado el reconocimiento, por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS) de una “potencial pandemia”. Una información gratificante resultaba la “selección a República Dominicana como el mejor destino turístico de América”, publicada por la agencia EFE, el sábado 2 de mayo, 2020, atribuida a la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), quien informaba que Traveller’s Choice, el galardón anual de plataforma de viajes TripAdvisor, había seleccionado a la República Dominicana como el mejor destino turístico de América y el 13 en el mundo.

El presidente de la entidad, José María Reyes, invitaba los actores del turismo dominicano: Ministerio de Turismo, inversionistas, empresarios y otros aliados sectoriales, a celebrar con júbilo la distinción que había recibido el país, pero también a trabajar con sentido de unidad para asumir el gran reto de reposicionar la industria turística tan pronto su superara el impacto del Covid-19.

