RD recibe 11 aeronaves de Florida y Canadá en Fly In en Aeropuerto de Puerto Plata*

El promotor internacional de aviación privada, Jim Parker aseguró que la República Dominicana es número uno en llegada de visitantes a nivel comercial, “y gracias al Departamento Aeroportuario, el IDAC y el CESAC, se están tomando medidas para covertirlo en el destino número 1 en aviación privada”._ Puerto Plata, RD. La República Dominicana recibió este lunes unas 11 aeronaves con 40 pasajeros a bordo procedentes de La Florida, Estados Unidos, y Canadá, como parte de la celebración del Fly In “Caribbean Flying Adventures 2024″, en el que se reconoció el aporte director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, en favor del sector. El evento aeronáutico recreativo, coordinado por el reconocido promotor estadounidense Jim Parker, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, por una delegación del DA encabezada por Pichardo, el director del CESAC, Gral. Suárez Floreal y representantes del Partido sector, donde se resaltó que el país está listo para la aviación general. “Agradezco esta distinción, en nombre del Departamento Aeroportuario, que reconoce, desde el inicio de nuestra gestión, los esfuerzos, iniciativas y trabajo incansable que realizamos en beneficio de la promoción de nuestro país como un destino amigable para la Aviación Privada No Comercial”, expresó en su discurso el funcionario. Reiteró que lograr que la República Dominicana sea el principal destino del Caribe para la Aviación Privada No Comercial, es un empeño que se ha cristalizado desde la creación del primer Protocolo para el Manejo de la Aviación Privada No Comercial, implementdo mediante el decreto 259-23 por el presidente Luis Abinader. “Jim, de corazón, gracias por todos tus esfuerzos y entrega por la promoción y crecimiento de nuestro país. Ustedes son parte de un esfuerzo país, auspiciado por nuestro señor presidente, con la coordinación y apoyo del Ministerio de Turismo y nuestra institución”, puntualizó. De su lado, Parker aseguró que la República Dominicana es número uno en llegada de visitantes a nivel comercial, “y gracias al Departamento Aeroportuario, el IDAC y el CESAC, se están tomando medidas para covertirlo en el destino número 1 en aviación privada”. Tras la llegada a Puerto Plata, por pilotos y sus acompañantes partirán hacia el Aeropuerto Doméstico Osvaldo Virgil, en Montecristi. Posteriormente, su salida será el jueves 18 de abril desde esta última terminal aérea. Participaron además, Saúl Rodríguez, en representción del IDAC; Danilo Rosario, pte. de Universal Aviation, Carlos Rodolí, director general del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, entre otros.